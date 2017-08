Togo: Tournoi Radio Sport fm - L'AS OTR remporte le trophée

La finale jouée au stade de l'ASFOSA d'Ablogamé a été âprement disputée. L'AS OTR et Agaza ont montré de belles facettes au cours de la rencontre. Les Bleu et Blanc ont répondu du tic au tac aux attaques répétées des Verts de Lomé. Les deux équipes ont ouvert le jeu. Ouro Agoro Ismael, décalé en profondeur arme sa frappe, mais le gardien Adam Alassani de l'AS OTR s'est repris en deux temps pour enrailler le danger (25è). Deux minutes plus tard, Taboulsouma Panawé décroche un missile, mais le ballon n'a pas été cadré. Suite à une erreur d'Adam Alassani, les protégés d'André Degué ont failli encaisser peu avant la pause. 0-0, le score à l'issue de la première mi-temps.

