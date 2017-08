Sénégal: Papa Abdoulaye Seck promet la poursuite de la dynamique de soutien aux producteurs

Dans le cadre de cette tournée de suivi de la campagne agricole, entamée samedi à Diourbel, le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement est attendu lundi dans la région de Fatick et mardi à Kaffrine.

"Du côté de l'Etat comme celui des producteurs, il y a une volonté commune de transformer positivement et durablement et l'agriculture sénégalaise. Cette visite confirme que nous sommes absolument sur la bonne voie", s'est-il réjoui.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural a, sur cette base, loué la qualité des semences et autres intrants distribués "à temps" par l'Etat.

Il a ajouté : "Partout où nous sommes passés, les producteurs nous demandent de faire plus. Ce qui est un très bon signe car faire plus signifie qu'on est dans une opération qui produit plus une opération rentable".

Il s'est, tour à tour, rendu dans la commune de Fass (Guinguinéo) et dans la cité religieuse de Porokhane (Nioro) où il s'est entretenu avec des exploitants de champs d'arachide, de mil, de riz et de maïs.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural s'adressait à des journalistes après avoir visité des exploitations agricoles dans les départements de Guinguinéo et de Nioro du Rip, dans la région de Kaolack.

"Notre agriculture avance grâce aux producteurs et aux efforts financiers de l'Etat consistant à subventionner les intrants et le matériel agricole. Nous allons rester dans cette dynamique", a-t-il notamment déclaré.

