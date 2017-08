Togo: Répression de manif - Faure casse le thermomètre mais il ne fait pas tomber la fièvre

Car, on se rappelle d'ailleurs comme si c'était hier, que c'est le Togo et la Gambie alors dirigée par Yahya Jammeh, qui s'étaient, en 2015, opposés à cette clause lorsque la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest), s'inspirant de ce qui était arrivé au Burkina avec Blaise Compaoré, tenait à limiter le nombre de mandats présidentiels à deux au sein de tous les pays membres. C'est dire que le peuple togolais a fort à faire.

En tout cas, des témoins rapportent que très tôt dans la matinée du 19 août, des fourgons blindés et des chars à eau avaient pris d'assaut les grands carrefours de Lomé, alors qu'un check-point de militaires inhabituel, était installé sur les hauteurs de l'état-major général des armées togolaises. On se croirait dans un pays sous état de siège où, généralement, sont confiés les pleins pouvoirs à l'autorité militaire pour le maintien de l'ordre.

Les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants qui répondaient à l'appel du Parti national panafricain (PNP), ont dégénéré en une véritable chasse à l'homme dans les rues de Lomé, Crié, Sokodé et Kara. L'opposition avance le chiffre de sept morts et de nombreux blessés alors que le pouvoir, quant à lui, parle de deux macchabées sur le carreau.

Le sang a encore coulé au Togo. C'est le moins que l'on puisse dire. Car, sortis pour réclamer le retour à la Constitution de 1992 qui limitait à deux le nombre de mandats présidentiels et autorisait le vote de la diaspora, des manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes et de matraques, le 19 août dernier.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.