Angola: Derniers meetings et fin de campagne dans le pays

A la frontière entre l'Angola et la République démocratique du Congo, c'est un va et vient… Plus »

A cinq minutes de là, dans un lieu tenu secret, de jeunes activistes se retrouvent pour assurer le monitoring de la campagne et des élections. Parmi eux, le rappeur Luaty Beirao qui montre sur son ordinateur le déséquilibre du temps de parole entre le parti au pouvoir et les autres formations politiques sur les médias publics comme privés.

Fête sur la plage pour le MPLA et ses dirigeants. Fête privée, les journalistes ne sont pas les bienvenus. Musique à fond et du crabe dans toutes les assiettes. Les militants et cadres du parti au pouvoir ne le cachent pas : ils fêtent déjà une victoire que l'on dit acquise. Le MPLA est depuis 42 ans au pouvoir et n'entend pas le perdre.

Après le MPLA, samedi, la troisième formation politique d'Angola, le Casa-Ce tenait son dernier meeting dimanche, avant l'Unita ce lundi 21 août. Mercredi, plus de neuf millions d'Angolais seront appelés aux urnes pour départager six partis lors de ce scrutin qui doit élire le nouveau Parlement chargé ensuite de désigner le président. José Eduardo Dos Santos a décidé de quitter le pouvoir, même s'il va garder la tête de son parti, le MPLA. Quelle est l'atmosphère dans la capitale à quelques heures de la clôture de la campagne ?

