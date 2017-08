Zimbabwe: Pretoria a accordé l'immunité diplomatique à Grace Mugabe

Dans la soirée de samedi, le conflit a toutefois été réglé, selon le ministère sud-africain des Transports. Quelques heures plus tard, Robert Mugabe rentrait avec son épouse à Harare, à bord d'un vol Air Zimbabwe. Et SAA a repris dimanche ses liaisons entre les deux pays.

Un avion d'Air Zimbabwe s'est vu refuser l'autorisation de décoller de Johannesburg vendredi soir faute d'avoir produit le document, et tous les vols de SAA entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe ont été annulés samedi.

L'affaire Grace Mugabe a testé les relations entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, qui entretiennent des liens diplomatiques et économiques étroits.

La décision a été prise samedi et, quelques heures plus tard, Grace Mugabe quittait l'Afrique du Sud pour le Zimbabwe. "Le président Robert Mugabe, qui était accompagné de la première dame, (...) est arrivé à bord d'un vol Air Zimbabwe dimanche très tôt" à Harare, a annoncé la radio zimbabwéenne nationale.

