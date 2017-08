Guinée: Cherté de la vie - Le prix du poisson grimpe sur le marché

Des jeunes en colère contre le manque d'électricité dans leur quartier depuis un peu plus d'un mois… Plus »

Il pleut abondamment et le vent souffle trop. Actuellement, je gagne peu de poissons. La semaine dernière, J'ai perdu une de mes pirogues, mes filets, mes bidons d'huile et beaucoup d'autres choses à cause de la pluie», laisse-t-il entendre.

Mais ce n'est pas du tout facile. Le prix des poissons ne font que grimper. C'est pourquoi, je préfère acheter un poulet importé à 20 000GNF au lieu de payer un kilo de viande à 35 000GNF ou plus. Mes enfants réclament toujours les boulettes au poisson. Mais je suis désolée pour le moment. Le gouvernement doit nous aider. On souffre vraiment », se lamente-t-elle.

