Afrique: CHAN 2018 - Le match au double enjeu

Et de deux pour "Yop Reggae festival" ! Depuis hier et ce, jusqu'au 20 août prochain, Yopougon sera encore la… Plus »

Un combat pour Kamara et ses garçons qui devront bénéficier pour cela du soutien du public ivoirien. Ce samedi, un seul but suffit aux Elé- phants pour composter leur ticket. Un avantage que leur offre le but de Dosso Fabius inscrit au match aller.

L'actuel sociétaire de l'AS Garde, ancien de l'Asec Mimosas et du Séwé Sport de San Pedro, a été l'arme du sélectionneur du Mena, Zahoui François, pour battre ses concitoyens. Le Niger qui vise une troisième qualification après 2011 et 2016 ne viendra donc pas en touriste à Abidjan.

Alliant maladresse et manque de concentration sur la pelouse du stade Général Seyni Kountché, le capitaine Cissé Abdoul Karim et ses camarades ont simplement été punis par un ancien pensionnaire du championnat ivoirien, Halidou Garba dans les dernières minutes du match.

