Maroc: La réintégration par le Maroc de l'UA, un tournant diplomatique majeur dans la politique extérieure de notre pays

Tétouan — La réintégration par le Maroc de l'Institution continentale constitue un tournant diplomatique majeur dans la politique extérieure de notre pays, a affirmé SM le Roi Mohammed VI.

Cette réintégration a été "un franc succès pour notre orientation africaine, surtout au regard des obstacles que certains ont tenté de dresser sur notre chemin. C'est aussi une reconnaissance solennelle de la crédibilité dont le Maroc jouit auprès de nos frères africains, et une preuve éloquente de la place privilégiée qu'ils lui réservent dans leurs cœurs", a ajouté le Souverain dans Son discours adressé dimanche à la Nation à l'occasion du 64è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

En relation avec cet événement historique, SM le Roi a tenu à exprimer de nouveau Ses remerciements et Sa considération pour "l'ensemble des pays du continent qui se sont tenus à nos côtés, et même pour ceux qui n'ont pas appuyé notre demande. Car Je suis persuadé qu'ils changeront de position une fois qu'ils auront mesuré la sincérité de nos orientations".

Pour Sa Majesté le Roi, ce retour, pour important et décisif qu'il est, n'est pas une fin en soi. Car, explique le Souverain, "l'Afrique a toujours été et demeurera en tête de nos priorités. Ce qui importe, en définitive, pour nous, c'est de contribuer à son essor et de servir le citoyen africain".

"Quiconque délaisse l'Afrique ou la sous-estime par un désintérêt manifeste pour ses Causes, ou encore mène une politique de subornation pour s'assurer des positions favorables, ne doit en vouloir à personne d'autre qu'à lui-même", a insisté SM le Roi, réitérant qu'« En ce qui Nous concerne, l'Afrique représente l'avenir qui commence aujourd'hui ».

"Quiconque considère que le retour à l'Union Africaine a été la seule et unique motivation derrière tout ce que nous avons entrepris jusqu'à présent, montre par là qu'il ne Me connaît pas vraiment", a dit SM le Roi, notant que l'heure est à l'action et que le Maroc est soucieux de poursuivre les efforts qu'il mène à l'intérieur de son continent, depuis plus de quinze ans.

Il faut souligner ici, insiste le Souverain, que le retour du Maroc à son Institution continentale n'affectera pas les solides relations bilatérales qu'il entretient avec les pays africains, et qu'en aucune manière, il n'aura d'incidence négative sur les projets de développement d'ores et déjà mis en place conjointement avec ces pays.

De fait, ce retour est essentiellement le début d'une nouvelle étape qui sera marquée par un travail conjoint avec tous les pays africains pour donner corps à un véritable partenariat solidaire et œuvrer ensemble à l'essor de notre continent et à la satisfaction des besoins des citoyens africains, poursuit le Souverain.

"Nous sommes engagés actuellement à construire une Afrique sûre d'elle-même, solidaire, unie autour de projets concrets, ouverte sur son environnement", a encore dit SM le Roi.

C'est en souscrivant à cette conception intégrée de l'Afrique que le Royaume a officialisé sa volonté d'adhérer à la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, a rappelé le Souverain, tout en remerciant les dirigeants des Etats-membres de cette communauté d'avoir donné leur accord de principe pour l'adhésion du Maroc à cette entité régionale, en tant que membre à part entière.

Etant donné que cette Organisation constitue un prolongement naturel de l'Union Africaine, il ne fait aucun doute que l'adhésion du Maroc à ces deux ensembles contribuera à l'essor économique du continent et à son développement humain, relève SM le Roi.

C'est une décision politique historique, qui marque une étape clé dans le processus d'intégration africaine, conçue exclusivement comme la synthèse de toutes les intégrations régionales, fait remarquer SM le Roi, notant que ceci est d'autant plus vrai que, dans un contexte particulier de politique internationale, les regroupements régionaux sont désormais des acteurs influents.

Se prévalant de son statut au sein de cette Communauté, le Royaume du Maroc s'attachera à asseoir les fondements d'une intégration réelle pensée pour servir l'Afrique et réaliser les attentes de ses peuples qui aspirent au développement et à une vie digne menée dans un climat empreint d'unité, de sécurité et de stabilité, assure le Souverain.