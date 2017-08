Et depuis qu'il est président de cette Commission, différents thèmes ont été abordés lors des précédentes réunions dont, entre autres, l'électricité et les énergies renouvelables à Ouagadougou ; le transport à Bamako ; la contribution des mines dans le développement des pays de l'Union et récemment l'agriculture face aux défis des changements climatiques.

Celles-ci ont été prises dans la perspective pour la sous-région de parvenir à la sécurité alimentaire. Mais en plus, ce fut une opportunité pour le Dr Elie Justin Ouédraogo et les membres de la CTPS de l'Union, d'insister sur la prise en compte des difficultés des petits producteurs de même que sur la mise en place des projets intégrateurs à l'échelle communautaire tout comme sur la formation des agriculteurs de la sous-région qui représentent 70% de la population de l'UEMOA.

Lomé, la capitale du Togo, a été le cadre de la réunion annuelle de la Commission technique des politiques sectorielles (CTPS) de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), du 25 au 27 juillet 2017. Au menu de cette rencontre, il a été question de l'Agriculture et des changements climatiques.

