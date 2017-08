Et de deux pour "Yop Reggae festival" ! Depuis hier et ce, jusqu'au 20 août prochain, Yopougon sera encore la… Plus »

« Mettez-vous debout et appelez toutes vos sœurs et frères au rassemblement autour du chef de l'Etat et de son gouvernement », at-il lancé.

Pour Adama Bictogo, président du comité d'organisation du congrès, ces assises seront celles de la rupture car elles vont consacrer le « RDR nouveau et plus conquérant ».

Kandia Camara, ministre de l'Education nationale et cadre du parti, a réaffirmé le soutien sans faille et sans condition des femmes au chef de l'Etat. Pour lui démonter leur attachement, elle a annoncé un taux de participation de 50% de femmes au 3e congrès du RDR.

Le député de Séguéla a donc plaidé pour qu'en 2020, les enfants du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne s'asseyent, discutent et choisissent le meilleur d'entre eux pour représenter l'alliance à la présidentielle. « En 2020 nous allons nous assoir, nous allons discuter entre nous et tomber d'accord pour le choix d'un d'entre nous.

Amadou Soumahoro a invité l'assistance à faire confiance au chef de l'Etat, Alassane Ouattara, et à son aîné Henri Konan Bédié. « Si les enfants d'Houphouët continuent de travailler ensemble, main dans la main, nous resterons à la tête de ce pays pendant des décennies et des décennies », a-t-il souligné.

Venues de tout le district autonome d'Abidjan, dans une ambiance carnavalesque, les femmes de tout âge et de toute origine ont laissé sans voix Amadou Soumahoro, secrétaire général par intérim du RDR, et Kandia Camara, tous deux co-présidents, pourtant prolixe d'ordinaire.

