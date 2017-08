Maroc: L'orientation du Maroc vers l'Afrique, "un choix judicieux" qui s'est répercuté positivement sur la question de l'intégrité territoriale du Royaume

Tétouan — L'orientation du Maroc vers l'Afrique ne se fera pas au détriment des priorités nationales, a affirmé SM le Roi Mohammed VI, soulignant que "ce choix judicieux" s'est répercuté positivement sur la question de l'intégrité territoriale du Royaume.

"En réalité, l'orientation du Maroc vers l'Afrique ne changera rien à nos positions et ne se fera pas au détriment des priorités nationales. A l'inverse, elle apportera une plus-value à l'économie nationale et contribuera à renforcer les relations de notre pays avec sa profondeur africaine", a soutenu le Souverain dans un discours adressé dimanche à la Nation à l'occasion du 64ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

Ce choix judicieux, a affirmé SM le Roi, "s'est répercuté directement et de façon positive sur la question de notre intégrité territoriale, comme en témoignent les positions des pays à ce sujet et les décisions de l'Union Africaine y afférentes".

Le Souverain a tenu à souligner à ce propos que cette nouvelle donne a eu pour effet de renforcer la dynamique que ce dossier connaît au niveau des Nations Unies.

SM le Roi a affirmé que le Maroc a choisi de mener une politique de solidarité à l'égard du reste des pays africains en mettant en place, avec eux, des partenariats équilibrés, sur la base du respect mutuel et dans l'intérêt bien compris des peuples africains.

"En effet, le Maroc n'a jamais cherché à faire valoir l'argent comme monnaie de change dans ses rapports avec ses frères africains. Il a plutôt fait le choix de mettre son savoir-faire et son expérience à leur disposition", a affirmé le Souverain qui s'est dit "persuadé" que "la vraie source de profit pour les peuples n'est pas l'argent précaire, mais l'essence impérissable de la connaissance".

"Et ces pays le savent bien. Voilà pourquoi ils sollicitent la coopération du Maroc et son soutien pour appuyer leurs efforts dans de nombreux domaines, et non l'inverse", a ajouté SM le Roi, en soulignant que les pays africains ont, en effet, conscience de la volonté qui anime le Maroc de construire avec eux des partenariats fructueux, axés sur des investissements et des programmes rigoureusement définis associant les secteurs public et privé dans les pays concernés.

"Quant à ceux qui, bien qu'au fait de la vérité, s'ingénient néanmoins à colporter nombre de mystifications, notamment que le Maroc débourserait des sommes considérables en Afrique, au lieu de les allouer aux Marocains, il est clair que ce n'est pas l'intérêt du pays qui les guide", a dit SM le Roi.