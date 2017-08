Burkina Faso: Transport de Clinker - CIM-METAL GROUP se dote de 50 wagons

La société de cimenterie CIM-METAL GROUP vient de renforcer ses capacités de transport de clinker avec 200 wagons dont 50 ont été réceptionnés le 17 août dernier à l'usine de CIMFASO, à Ouagadougou.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Souleymane Soulama, de l'Administrateur-Directeur général de Ecobank, Cheikh Travaly, du représentant de SITARAIL au Burkina, Lazare Banssé, et de bien d'autres personnalités.

Dans sa politique de développement et d'expansion, CIM METAL GROUP a décidé de renforcer ses capacités en se dotant de 200 wagons de train pour mieux assurer le transport du clinker de la Côte d'Ivoire au Burkina. Un premier lot de 50 wagons a été réceptionné, le 17 août dernier, par les responsables de CIM METAL GROUP, ses partenaires et les autorités.

Ces wagons viennent renforcer le parc automobile de 500 camions de marque IVECO déjà en activité, de la société.

En renforçant ainsi ses moyens de transport, CIM METAL GROUP garantit un meilleur approvisionnement en matière première de ses usines de CIMIVOIRE en construction à Abidjan, CIMASSO en chantier à Bobo-Dioulasso et CIMFASO à Ouagadougou et partant, répond à son crédo : qualité, performance et satisfaction du client.

Pour le Directeur général de CIMFASO, Inoussa Kaboré, représentant le PDG de CIM METAL GROUP, Inoussa Kanazoé, ce projet s'inscrit dans la vision du premier responsable de ladite société, à savoir développer des entreprises performantes tant sur le plan logistique que sur le plan environnemental et tout autre chose qui peut permettre au groupe burkinabè d'être performant et de pouvoir mettre des produits de qualité à la disposition des clients.

A son avis, bien que le groupe dispose déjà de camions, il était nécessaire d'innover. « Ce projet est une révolution en termes de transport de matière première par Wagon », a-t-il soutenu, avant de préciser qu'à terme, ce projet permettra au groupe de disposer de 200 wagons.

Ce 1er projet d'un coût de 10 milliards de F CFA, est soutenu par des partenaires dont Ecobank sur le plan financier et Bolloré sur le plan opérationnel, a-t-il confié.

La création de 50 nouveaux emplois

Selon M. Kaboré, ce projet s'inscrit également dans le programme gouvernemental, puisque le Règlement 14 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) recommande le respect de la charge à l'essieu des véhicules lourds, le transport par train. Ce projet permet donc au groupe de se conformer aux règles et à cette loi 14, a-t-il dit.

Il a expliqué que les autres usines, notamment celle de Bobo, seront dotées du même système performant de déchargement pour permettre aux trains de pouvoir décharger les matières premières à Ouaga et à Bobo.

Et pour ce faire, plusieurs réalisations accompagneront ce projet dont le hall de déchargement et le système de maintenance le long du trajet. En plus des emplois qui existaient, ce projet permettra d'en créer près de 50 autres, a-t-il confié.

Il a indiqué que l'ambition de CIM METAL GROUP, c'est d'être le référentiel industriel au Burkina Faso et en Afrique. La cérémonie ayant lieu quelques jours après l'attaque terroriste dont le pays a été victime, le DG de CIMFASO a exprimé la compassion de sa société aux victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Pour sa part, le ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Souleymane Soulama, a qualifié ce projet de révolution industrielle. Le fait que la matière première puisse être transportée par des wagons acquis par un fils du pays, de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, constitue à ses yeux une révolution pour le Burkina.

De son point de vue, cela est d'autant plus vrai que ce projet vient soulager tout ce qui est transport par la route. Il a exhorté les responsables de CIM METAL GROUP à augmenter le nombre de wagons, à utiliser davantage les rails pour le transport du clinker. Ce qui permettra, a-t-il souhaité, d'avoir le sac de ciment à un tarif plus abordable.

Il a félicité les responsables de CIM METAL GROUP qui, à travers ce projet, a-t-il dit, soutiennent le gouvernement dans la lutte pour le respect du Règlement 14 de l'UEMOA. Le ministre des Transport a fait savoir que des discussions sont en cours afin que le gouvernement puisse soutenir les efforts de CIM METAL GROUP.

Quant au directeur général de Ecobank-Burkina, Cheikh Travaly, il a révélé les raisons qui ont motivé sa structure à financer le projet de CIM METAL GROUP. A l'en croire, Ecobank a financé ce projet parce qu'elle a longtemps travaillé avec le PDG de CIM METAL GROUP, Inoussa Kanazoé, et les choses se sont toujours bien passées.

La 2e raison est que le projet est novateur en termes d'industrie. Outre ces aspects, il y a aussi les facteurs d'intégration sous-régionale et de désenclavement du Burkina Faso.

La 3e raison est que la banque a bien compris la vision panafricaniste du promoteur qui, a-t-il relevé, colle parfaitement à celle de Ecobank. Il a rassuré que la banque est prête à accompagner la réalisation des autres phases du projet, car cette 1re phase s'est bien déroulée.

Faciliter le transport du clinker d'Abidjan à Ouaga

Le représentant de SITARAIL au Burkina Faso, Lazare Banssé du groupe Bolloré, a, lui, indiqué que ce partenariat avec CIM METAL GROUP vise à faciliter le transport du clinker d'Abidjan à Ouagadougou.

Pour lui, c'est un partenariat efficace, dynamique, qui permet à la société de cimenterie de profiter de l'expérience et de l'expertise de SITARAIL en matière logistique.

Ce qui lui permettra, a-t-il estimé, d'économiser et d'accélérer l'acheminement de sa matière première. En choisissant SITARAIL dont le concurrent direct est la route, CIM METAL GROUP a fait le meilleur choix, a souligné M. Banssé.