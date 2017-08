Togo: Les libertés doivent s'exercer de manière pacifique

UNIR présente enfin ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, civils et militaires.

Le parti continuera à œuvrer avec constance en vue de la consolidation du processus de réconciliation nationale et pour un aboutissement rapide des réformes politiques engagées par le Président de la République et le gouvernement, conclut le communiqué.

Tout en rappelant qu'il est 'viscéralement attaché aux libertés fondamentales et, notamment, à la liberté d'association et de manifestation, UNIR rappelle que ces libertés doivent s'exercer de manière pacifique, dans la légalité et le respect des principes et des idéaux de la République et de la démocratie'.

UNIR dénonce 'le discours d'intolérance et de haine ainsi que l'extrémisme affichés par les dirigeants du PNP et leur volonté d'en découdre avec les forces de sécurité qui n'ont en fait que servi à exacerber les tensions'.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.