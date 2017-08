Cote d'Ivoire: Hadj 2017 - Tous les pèlerins retardataires embarquent demain

Et de deux pour "Yop Reggae festival" ! Depuis hier et ce, jusqu'au 20 août prochain, Yopougon sera encore la… Plus »

Ils profitent de ce séjour pour visiter la tombe du Prophète de l'Islam et celles de ses deux premiers khalifes, Abou Bakr Sidick et Oumar Boun Kattah, ainsi que le cimetière de Baquia et les mosquées de Kouba et Kiblataine. Idem pour le mont Oud où reposent les 70 martyrs musulmans de la bataille d'Oud. Pour cette édition 2017, ce sont 5820 pèlerins ivoiriens qui accompliront le cinquième pilier de l'Islam.

C'est ce qu'a indiqué le vice-commissaire du hadj et coordonnateur général des opérations des départs et retours des pèlerins, Aly Berté, joint au téléphone le samedi 19 août dernier dans la soirée. « Les 30 candidats au hadj ont tous obtenu leur visa. Nous espérons que le dernier candidat au hadj rentrera en possession de son document les heures qui suivent », a précisé El hadj Berté.

