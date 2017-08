Ghana/Burkina Faso: Saboteur crée l'exploit à Accra

Malgré la réduction du score ghanéenne (60e mn), plus rien n'a pu empêcher le capitaine des Etalons locaux Aboubacar Sawadogo « Baba » et ses coéquipiers de s'imposer. Une victoire synonyme de qualification au 4e championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2018 qui se déroulera au Kenya en janvier prochain.

« J'ai déjà battu l'Ashanti Kotoko sur ses base avec le Kadiogo FC », avait-il rappelé à l'issue du match aller. Dans l'antre du Babayaro stadium d'Accra, hier dimanche 20 août pour la manche retour, ce sont les locaux burkinabè qui ont affiché d'entrée leurs ambitions. Le but matinal (7e mn) de Mohamed Sylla est venu sonner la révolte de Drissa Traoré Malo Saboteur et ses poulains.

