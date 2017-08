La Côte d'Ivoire a brillé dans le ciel d'Accra. Les Eléphants taekwondo ins ont survolé l'Open international d'Accra disputé les 18 et 19 août dernier. Dans la capitale ghanéenne, les seize combattants de Me Tadjou Attada et de son adjoint Me Mezi Georges ont tous atteint les demi-finales des combats (des combats individuels).

Mieux, ils ont tous remporté une médaille pour la Côte d'Ivoire à ce tournoi de la catégorie G1 de la World Taekwondo. Une performance qui a permis à la Côte d'Ivoire de monter sur la plus haute marche du podium au classement général avec 16 médailles dont 7 en or, 2 en argent et 7 en bronze.

Au pays de Kwame Nkrumah, Gbané Seydou (-87 kg) a parfaitement mené son groupe au sacre. Le capitaine ivoirien a décroché l'or dans sa catégorie. De retour après une longue période d'absence, Zokou Firmin (+87 kg) n'a pas douté.

Il s'est couvert d'or à Accra. Koné Mamina «L'Abobolaise» (-73 kg), Traoré Aminata Charlène (+73 kg), Ekpitini Marie (-67 kg), Diomandé Banassa (-59 kg) et Coulibaly Bouma (-46 kg), médaillée d'argent à l'Open de Corée, sont rentrées au pays avec des médailles toutes en or.

Touré Mohamed Icham (- 63 kg) et Ouattara Awa (-53 kg) ont également contribué au succès ivoirien au Ghana avec deux médaillés d'argent.

Après cet autre exploit à Accra où on notait la présence de 11 pays, les Eléphants taekwondo ins ont regagné Abidjan, dimanche, pour préparer les prochaines joutes sur la route de Tokyo 2020.