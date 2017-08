Cote d'Ivoire: "Yop Reggae Festival" 2017 - En pensant à l'école obligatoire

Dimanche, un circuit touristique permettra de visiter des sites d'Abidjan et banlieue. La méga star du Reggae Tiken Jah Fakoly assure le parrainage musical de Yop Reggae festival 2017 piloté par les structures Bassamouka Prod et Mediatech

Avec pour thème « l'Ecole obligatoire : sens et intérêt d'une politique sociale », cette tribune a été l'instant idoine pour le professeur Adama Coulibaly, doyen de l'Unité de recherche et de formation (Ufr) des Langues, littérature et civilisation de l'Université Félix H. Boigny d'Abidjan d'expliquer l'intérêt de « la scolarisation des enfants âgés de 06 à 16 ans », comme le stipule la loi.

Et de deux pour "Yop Reggae festival" ! Depuis hier et ce, jusqu'au 20 août prochain, Yopougon sera encore la capitale de la musique reggae. En effet, il s'y déroule la deuxième édition de "Yop Reggae festival" dont la journée inaugurale, à la mairie de Yopougon, a été marquée par une importante conférence.

