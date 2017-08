Tunisie: Le maître de l'ombre et de la lumière

Né à Sfax le 3 mars 1942, il s'est passionné et s'est investi dès son plus jeune âge dans la photographie grâce à l'un de ses frères aînés qui était déjà installé dans la capitale du Sud comme dirigeant fondateur de l'un des principaux studios de photographie à Sfax.

Après de brillantes études au lycée de garçons de Sfax, Abdelaziz Frikha hésite entre la médecine et des études dans un domaine tout à fait novateur en Tunisie : la formation cinématographique comme chef opérateur.

Il réussit brillamment un concours d'entrée à l'une des plus célèbres écoles cinématographiques à Paris, l'école Vaugirard.

Il était boursier de l'Etat tunisien et séjournait à la maison de la Tunisie à Paris. Se surpassant dans ses études, il fut invité par le directeur de la future télévision tunisienne, Mohamed Mzali, à venir rejoindre l'équipe de démarrage de cet ambitieux projet que sera la télévision nationale tunisienne.

Il était ainsi immédiatement recruté à la télévision tunisienne en tant que directeur photo. Il rejoint en 1966 l'équipe des pionniers de la fondation de cette institution.

Il y travaillait ainsi avec détermination en fournissant un investissement incommensurable car la télévision était à l'époque diffusée en direct avec très peu de programmes enregistrés. Il participait activement à la conception des programmes et des équipements de studio. Il signait alors la lumière d'émissions-cultes et surtout des feuilletons, reportages et films qui ont fait rêver toute une génération et ont introduit la sensibilité cinématographique et l'art photographique dans ce pays (Ommi Traki, Abdelaziz Aroui, Dimanche Sport, Houma ou hkeyet, film Mourabitine, Nid d'aigle, Zitouna, etc.)

Polyvalent et brillant dans moult formes de l'image, Abdelaziz Frikha a partagé son temps entre le tournage de films cinématographiques et l'exécution du travail photographique.

Il a côtoyé tout au long de sa vie les plus éminents peintres et artistes de l'histoire de la peinture de Tunisie et a signé plus de dix livres d'art de grands plasticiens tunisiens (Ammar Farhat, Khelifa Chaltout, Jelel Ben Abdallah, Hédi Selmi, Abdelaziz Gorgi, Sehili, Nja Mahdaoui, El Mekki,...)

Promoteur de l'image de la Tunisie, il a réalisé de très nombreux reportages et illustrations dans le domaine touristique, économique et culturel, contribuant, à l'époque, à la promotion de la Tunisie en tant que destination touristique d'envergure, tout en assurant la couverture publicitaire des plus grandes chaînes hôtelières du pays. Ses œuvres témoignent toujours d'un grand professionnalisme et d'une grande sensibilité artistique.

Il a également réalisé des reportages de fond qui lui ont permis de se distinguer dans le domaine de la photographie réaliste.

Ces publications sont très nombreuses et certaines d'entre elles sont devenues des best-sellers. On peut mentionner l'un de ses plus grands succès, le livre «Pèlerinage à la Mecque», avec une incursion qui n'avait encore jamais été faite sur les terres saintes, un ouvrage qui a été publié dans cinq langues et vendu dans plusieurs pays. Il a été le premier photographe à pouvoir entrer aussi profondément dans l'intimité des lieux saints et capter des images inédites.

D'autres livres à succès tournaient autour de plusieurs domaines artistiques et culturels; les arts plastiques, l'architecture, l'archéologie, ainsi que les carnets et les reportages de voyages (Lumière de Libye, Arts of Tunisia, La peinture moderne en Tunisie, Ennajma Ezzahra du Baron d'Erlanger, L'école de Tunis, etc.).

Abdelaziz Frikha a été le photographe officiel de plusieurs chefs d'Etat tunisiens et étrangers et des membres du gouvernement.

Il a englobé une carrière exceptionnellement riche et diversifiée que très peu de photographes dans le monde arabe ont pu couvrir. Il a reçu les plus hautes distinctions pour avoir servi et promu son pays et contribué à promouvoir son image.

Il restera, certainement, l'un des plus grands pionniers de l'image et de l'audiovisuel en Tunisie.

Repose en paix l'artiste.