Mauritanie: Le parquet général annonce l'ouverture des enquêtes préliminaires sur des crimes transfrontaliers

communiqué de presse

Le parquet général a annoncé lundi qu'il a ouvert des enquêtes préliminaires, profondes et exhaustives, après avoir mis la main sur des informations documentées faisant état d' actes de complicité et de planification pour commettre de crimes transfrontaliers de grande ampleur et étranges aux meurs et valeurs de notre société . Il s'agit d'une opération organisée cherchant semer le désordre et perturber la sécurité publique.

Le parquet précise, dans un communiqué dont une copie est parvenue vendredi à l'AMI, qu'il a déjà procédé, dans le cadre de ces enquêtes, à l'arrestation du suspect Mohamed Ould Ghadda, conformément aux jugements et dispositions des lois en vigueur.

Voici le texte du communiqué du parquet général :

" Après avoir mis la main sur des informations documentées sur l'implication de plusieurs personnes dans des actes de complicité et de planification pour commettre de crimes transfrontaliers de grande ampleur et étranges aux meurs et valeurs de notre société, dans le cadre d'une structure organisée, cherchant à semer le désordre et à perturber la sécurité publique, le parquet a ouvert des enquêtes préliminaires profondes et exhaustives sur ces crimes.

Dans le cadre de ces investigations, il a été procédé, jusqu'ici, à l' arrêt du présumé Mohamed Ould Ghadda, conformément aux jugements et dispositions des lois en vigueur. Le détenu lui a été offert l'opportunité de rencontrer son avocat afin de garantir les droits de défense.

Ce même détenu avait été arrêté avec un autre présumé sur la base d'une plainte de la part d'un officier de l'armée pour motif d'inventer des faits et vulgariser des fausses déclarations.

Tout en informant l'opinion publique que l'ouverture de ces enquêtes exhaustives sur des crimes graves a suivi des tracés non traditionnels et applicables pour la première fois dans le pays, le parquet réaffirme que les conditions de détention dans le cadre de ces investigations seront toujours, comme par le passé, soumises aux dispositions législatives et celles garanties par les lois et contrôlées par le pouvoir judiciaire.

Le parquet général informera des conclusions issues de ces faits et autres, en fonction de ce qui est toléré par les procédures judiciaires.

Le parquet général.