Mauritanie: Le ministre de l'équipement et des transports s'enquiert de l'état d'avancement des travaux de la route Atar-Tidjikja

Le ministre était accompagné au cours de cette visite par les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya et de plusieurs cadres du département.

Le ministre a reçu des explications détaillées sur ces deux parties, les délais d'exécutions et les problèmes rencontrés et a souligné la nécessité d'achever les travaux dans les délais prévus dans le cahier des charges et selon les normes techniques requises.

Le ministre s'est rendu également à la partie 2 de la même route entre Lebheir et Ain Savra, longue de 80 km, qui est exécutée par deux sociétés nationales à un coût global de 9 milliards d'ouguiyas supporté par le budget de l'état mauritanien et dont les travaux ont déjà été achevés à 65 %.

La partie 1, allant de Tenouemend à Lebheir, est longue de 120 km et est exécutée par une société étrangère à un cout global d'environ 15 Milliards d'Ouguiyas cofinancé par l'Etat et les fonds arabes. Le bureau Alpha Consult assure le suivi des travaux, qui ont été achevés à 40%.

Le ministre de l'équipement et des transports, M. Mohamed Abdallahi Ould Oudaa a effectué dimanche une visite d'information aux parties 1 et 2 de la route reliant Atar à Tidjikja.

