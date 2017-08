Afrique de l'Ouest: Café Aziz Istanbul - La compassion de la CEDEAO au peuple burkinabè

« Il nous faut mutualiser et mettre en synergie nos efforts pour que nous puissions sécuriser nos populations et leur permettre de vaquer librement pour un développement de nos pays, de notre sous-région et de notre continent », a conclu Komi Selom Klassou.

Le président en exercice de la CEDEAO, a poursuivi le Premier ministre togolais, félicite les forces de défense et de sécurité burkinabè pour « le pragmatisme, le professionnalisme et l'efficacité » avec lesquels elles ont agi pour mettre hors d'état de nuire les assaillants qui n'ont eu pour volonté que de tuer.

« Le président en exercice de la CEDEAO a souhaité que nous puissions dans le cadre d'une coopération partager les informations, mutualiser nos moyens et nos stratégies pour que dans un cadre régional nous puissions opposer une réponse à ces terroristes qui ne font que retarder le développement de nos pays et de notre région », a-t-il détaillé.

Avec la répétition et la violence de ces attaques, c'est pratiquement tous les pays qui sont menacés », a confié le Premier ministre, Komi Selom Klassou, après une heure d'entretien avec le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Pour lui, la sécurité doit devenir la priorité des priorités pour pouvoir vaincre ces terroristes qui créent de la zizanie, perturbent la quiétude et compromettent le développement de nos pays.

Accueilli à sa descente d'avion à 12 h 45 mn à l'aéroport de Ouagadougou par son homologue burkinabè, Paul Kaba Thiéba, et quelques membres du gouvernement, M. Klassou est venu exprimer la compassion de la CEDEAO au président du Faso et au peuple burkinabè après la barbarie du 13 août 2017.

