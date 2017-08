Cameroun: Eclairages (Livre) - « Le Guide du barman » désormais disponible

revue litteraire

Œuvre de Valérie Ntendje, coordonnateur national du Syndicat national des exploitants de débits de boissons du Cameroun (Synedeboc), avec la collaboration de Me Bodiong Thomas Joseph, avocat, le document offre un extrait des dispositions légales spécifiques en la matière.

Désormais, les exploitants des débits de boissons qui vu des exigences de l'heure, sont appelés à la professionnalisation pour un meilleur service et collaboration avec l'administration, ont un document qui leur serve de boussole. Il s'agit du « Guide du Barman » de Valérie Ntendje, coordonnateur national (Synedeboc), lequel pour donner du contenu à ce travail digne d'intérêt, s'est associé les services d'un avocat, un praticien du Droit : Me Bodiong Thomas Joseph.

Dans ce document qui se veut pratique, et compréhensible même par les exploitants de débits de boissons les plus modestes sur le plan des études scolaires ou académiques, on retrouve le décret n°90/1483 du 9 novembre fixant les conditions et les modalités d'exploitation des débits de boissons au Cameroun. Riche, le travail du coordonnateur national du Synedeboc, contient aussi en son sein, toutes les informations sur la loi n°2015 /018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale, de même qu'il présente le Code général des impôts et la classification des activités soumises à l'impôt libératoire. Toujours dans Le « Guide du Barman », vous trouverez la loi N°2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale.

En somme, il s'agit d'un document très riche et instructif pour tout exploitant de débit de boissons qui, ne devrait plus alors se prévaloir d'ignorance sur la réglementation régissant son activité commerciale. Le « Le Guide du Barman », s'adresse aussi aux autorités administratives lesquels, sauront comment mieux faire leur travail auprès des exploitants de débits de boissons, afin qu'on assiste au demeurant, à une collaboration sans heurts. « Le Guide du Barman », fera dans les prochains jours, l'objet d'une présentation publique officielle. Une idée qui a germé dans la tête de son auteur, au lendemain de la célébration de la 7è édition de la semaine du barman dont « Pour des redevances sérieuses et une fiscalité adaptée dans les débits de boisson », en avait été le thème.