Tunisie: EST/USBG - Un air de revanche

Tout le monde se rappelle les péripéties de la rencontre ayant opposé l'USBen Guerdane à l'EST à la fin de la saison dernière dans le cadre des demi-finales de la coupe et qui s'est terminée en faveur des Sudistes grâce aux tirs au but. Ce n'est pas l'issue du match qui est restée dans la mémoire de ceux qui l'on suivi mais beaucoup plus les incidents qui l'ont émaillée, notamment le désolant «show» du vice-président et accompagnateur de l'équipe sudiste, Aymen Chendoul. Ce dernier avait tout tenté pour retarder et interrompre le match plus d'une fois dans le but de déconcentrer les joueurs de l'Espérance.

Ce qui fut fait d'ailleurs. Du coup, l'on s'attend à ce que le duel d'aujourd'hui soit porteur d'un fervent esprit de revanche du côté de l'Espérance qui semble déterminée à donner une leçon de football à tous ceux qui ont «tu» le comportement de Aymen Chendoul parmi les responsables de l'USBG.

Bien évidemment, en grand club à l'esprit chevaleresque, l'EST ne gardera pas rancune contre l'USBG et leurs relations ne tarderont pas à retrouver leur ciel bleu.

Que de ballottages à l'EST !

Revenons au match pour lequel les troupes de Faouzi Benzarti se sont préparés avec sérieux comme d'habitude car ils sont conscients que leur client du jour possède un ensemble sympathique capable de les pousser à mouiller leurs maillots. Mais, encore une fois, pour les «Sang et Or», il n'est nullement question de faire la moindre concession en ce qui concerne les points de la victoire.

Une campagne visant à inviter le maximum de supporters a été lancée depuis quelques jours et ces derniers semblent très motivés pour revoir à l'œuvre leur équipe de cœur.

En effet, jusque-là, l'Espérance n'a fait qu'évoluer loin de ses bases tant durant toute la compétition arabe des clubs qui a eu lieu à Alexandrie que pour le compte de la première journée du championnat avec le déplacement de l'EST à Médenine mardi dernier.

Les supporters de l'EST saisiront cette occasion pour soutenir leur équipe afin qu'elle réalise sa deuxième victoire et fêter à leur façon l'événement de la consécration arabe.

Pour ce qui est de la formation à aligner face à l'USBG, Faouzi Benzarti transmet déjà le message à tous ses joueurs, peut-être sans exception aucune, consistant à dire que désormais les places seront très, très chères et que nul ne sera jamais certain de sa titularisation d'emblée.

Ainsi, on aura droit à, au moins, trois ballottages. D'abord Moez Ben Chrifia, gardé sur le banc des remplaçants mardi dernier tout au long du match, pourrait retrouver son poste de gardien rentrant. Mais rien n'est sûr car Ali Jmel, le deuxième gardien, qui a laissé une bonne impression devant le COMédenine, pourrait lui ravir le privilège en question.

Au niveau de l'axe défensif, Ali Machani, qui a sauté le match face au COM pour somme d'avertissements, serait placé de nouveau aux côtés de Chamseddine Dhaouadi.

Là encore, ce n'est guère évident car la bonne forme de Montassar Talbi pourrait pousser Benzarti à voir les choses autrement soit d'aligner ensemble Machani et Talbi en ménageant quelque peu Dhaouadi, soit de continuer avec la paire Dhaouadi-Talbi.

Trop de biens nuit, diront certains.

Au niveau de l'attaque, où la concurrence bat son plein, Fakhreddine Ben Youssef, Haïthem Jouini et la nouvelle recrue Maher Ben Sghaïer seraient, une fois de plus, sur la touche mais leur incorporation en cours de jeu se trouve être fort probable.