Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et chef du parti au pouvoir, Salifou Diallo, est… Plus »

Cette année, le gouvernement et ses partenaires ont mis à la disposition des producteurs du Sahel environ 797,15t d'engrais, 128,455t de semences améliorées, 550 charrues, 105 charrettes, 5 semoirs, 35 buteurs, 6 cannes planteuses et 240 animaux de trait », a-t-il mentionné.

« Concernant la mévente de nos produits, cette année nous avons 14t non payées par l'Etat et nous les avons replacées au niveau des producteurs semenciers pour consommation. Si l'on évalue les 14t correspondent à une perte de près de 12 millions de F CFA », a signifié M. Tamboura.

Nous enregistrons un déficit pluviométrique de près de 60 millimètres par rapport à l'année dernière », a-t-il indiqué. M. Tamboura a relevé des difficultés de cette ferme créée en 1985. Il s'agit, entre autres, des problèmes d'écoulement des produits, le ravinement de la ferme et la vétusté des infrastructures (magasins, aires de séchage, etc.).

Ce sont 54 producteurs dont 27 femmes qui exploitent ces parcelles pour des rendements prévisionnels de 1,1t/ha pour le mil ; 1,4t/ha pour le sorgho et 1,3t/ha pour le niébé. Les productions prévisionnelles sont de 12,1t de mil, 14t de sorgho et 7,8t de niébé.

D'une superficie totale de 30 hectares (ha) dont 27 ha exploités, cette ferme comporte des parcelles de production semencière de sorgho (variétés Sariasso11 et Kapelga de 10 ha), mil (variété Sosat C88 de 11 ha) et niébé (variété Komkalé de 6ha).

Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, accompagné de son staff et des autorités locales, a effectué une sortie de suivi de la campagne agricole 2017-2018 dans la région du Sahel, le jeudi 17 août 2017. Même si la physionomie des plants donne une lueur d'espoir, des poches de sécheresse par endroit menacent de compromettre les efforts des producteurs.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.