Ile Maurice: Trou-Fanfaron - Le patrimoine au fond du trou

Plus d'un mois après la démolition de «La School», l'ancien poste de police de Trou-Fanfaron a été la proie des flammes. Un bâtiment classé patrimoine national. Peut-il être sauvé?

Le rez-de-chaussée est entièrement calciné. Les vitres qui ont volé en éclat donnent une idée de la violence de l'incendie qui a ravagé les locaux de l'ancien poste de police de Trou-Fanfaron, lundi après-midi.

La cause de l'incendie n'est pas encore connue ni l'estimation de l'étendue des dégâts. L'incendie inspire de vives craintes quant au devenir de cette structure en pierres taillées, classée patrimoine national. Les défenseurs du patrimoine n'oublient pas que le mois dernier, la National Heritage Fund (NHF) Act a été amendée.

La législation prévoit désormais qu'il est possible d'enlever un patrimoine national de la liste quand c'est trop onéreux de le rénover. Sauf que, fait ressortir Thierry Le Breton, responsable de l'association SOS Patrimoine en péril, «le NHF n'existe plus». Il a siégé au conseil d'administration de l'organisme jusqu'au départ de son président Yannick Cornet, qui a suivi le PMSD. «Il n'y a plus de board depuis décembre 2016», soutient-il.

«Fatigué de prêcher»

L'incendie du poste de police de Trou-Fanfaron survient un peu plus d'un mois après la démolition de La School, édifice de l'ère coloniale, ayant abrité le Collège Royal. Le bâtiment a été détruit pour laisser place aux nouveaux locaux de la Cour suprême. «Je tiens le gouvernement pour personnellement responsable de cette nouvelle perte», s'insurge-t-il.Et de poursuivre : «Il ne comprend toujours pas de quoi on parle, quand il s'agit de patrimoine. Il ne mobilise pas les moyens, il n'a pas les compétences. Le gouvernement s'obstine à ne pas vouloir communiquer avec des compétences locales. Maintenant, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Je suis fatigué de prêcher dans le désert.»

Pour sa part, Philippe La Hausse de Lalouvière, ancien président du National Heritage Trust Fund, se demande : «Est-ce qu'un exercice d'évaluation des risques a été fait pour tous les patrimoines nationaux ? Que ce soit les risques d'incendie, d'effondrement, ou quand ils représentent un danger public ?» Il rappelle qu'il y a «15 ans, une étude a montré qu'il existe 812 éléments de patrimoine potentiel à Port-Louis». Il reconnaît que «tout ne pourra être fait en un jour, mais au moins des priorités vont émerger. Cela doit être un souci permanent».

Réagissant au sinistre, Jean Claude de l'Estrac, CEO de Port-Louis Development Initiative (PLDI), souligne qu'en termes de redéveloppement de l'ancien poste de police, les op- tions sont limitées parce qu'il se trouve dans la zone tampon de l'Aapravasi Ghat. «Nous pensons que ce bâtiment rénové peut faire partie du projet de bus terminal à la Place de l'Immigration. Il ne faut ni le déclassifier, ni le démolir», a-t-il suggéré. Il précise que le PLDI étudie des possibilités et fera des propositions aux autorités.

Un brin d'histoire

Le poste de police de Trou-Fanfaron est l'un des patrimoines les plus anciens de Port-Louis. Il a été construit entre 1767 et 1769. Son emplacement est considéré comme stratégique, à la fois proche du port et de l'entrée nord de la ville. Selon Satyendra Peerthum, historien chercheur de l'Aapravasi Ghat Trust Fund, «dans les années 1770 à 1780, cette position de défense était presque totalement entourée d'eau et reliée à la ville par une petite bande de terre». Il souligne que les lieux ont servi de poste militaire ou de «corps de garde» pendant plus de 180 ans.

D'autres Trou-Fanfaron potentiels

La zone tampon de l'Aapravasi Ghat est une zone de protection délimitée autour du site patrimoine mondial. Dans ce rayon, les projets de construction sont régis par le Policy Planning Guidance 2011, appliqué par la mairie de Port-Louis, le National Heritage Fund et l'Aapravasi Ghat Trust Fund (AGTF). L'ancien poste de police de Trou-Fanfaron n'est pas l'unique structure en mauvais état dans cette zone. «La zone tampon comporte 265 bâtiments», indique Satyendra Peerthum, historien-chercheur de la Research Unit de l'AGTF. Parmi les plus délabrés : le bâtiment de l'ex-Waqf Board, à la place d'Armes, l'ancien hôpital militaire situé en face de l'Aapravasi Ghat. Le Grenier, au Port-Louis Waterfront - dont le rez-de-chaussée sert de parking - perd parfois des briques. Des bâtiments privés, dont certains datant de 1848 à 1852 sont aussi dans un état déplorable.

Prithviraj Roopun : «Il sera restauré»

Prithviraj Roopun, ministre des Arts et de la culture, s'est rendu sur les lieux de l'incendie à la mi-journée d'hier. Selon lui, «il y a un projet de rénovation depuis 2015». La police envisage de construire un nouveau poste de police à côté du bâtiment existant. «Des démarches sont en cours pour obtenir un terrain avec le ministère du Logement et des terres. Le nouveau poste de police va cadrer avec les développements prévus à la gare du Nord, dans le cadre du Metro Express».

La «bonne nouvelle», a poursuivi le ministre, c'est que la structure en pierres de l'ancien poste de police «sera restaurée». «Nous verrons, en concertation avec la police, quel usage en faire». Il soutient que le plus important, ce n'est pas la rénovation, mais l'utilisation du bâtiment. «C'est quand un édifice n'est pas occupé que l'on risque des situations comme ce qui est arrivé à Trou-Fanfaron.» Une réunion est prévue avec le ministère des Infrastructures publiques et le commissaire de police pour voir comment restaurer le bâtiment. C'est en juin 2015 que les policiers ont quitté ces locaux pour s'installer à deux pas de là.