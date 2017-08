Tunisie: Eviter un deuxième faux pas

Quelle formule de départ ?

Montacer Louhichi a découvert qu'entre l'analyse qui peut décortiquer et déchiffrer à tête reposée sur un plateau de télé les schémas tactiques et plans de jeu les plus compliqués et l'entraîneur sur le banc de touche, obligé de repérer les défaillances et d'y remédier à chaud et dans un temps très court, il y a un océan d'écart.

Ainsi, il n'a pas encore tranché quant à la meilleure stratégie pour contrer une Etoile qui ne fera pas dans la dentelle pour aligner son deuxième succès et ne pas laisser filer, le moindre point dans son fief notamment. Une défense assez musclée avec une charnière centrale à trois Zrelli-Ghechi-Saïdi et un retour de l'excellent arrière droit Bilel Ben Brahim ou un premier rideau défensif assez compact à l'entrejeu avec Skander Agrebi (pivot axial), Abdelhalim Darragi (demi-gauche) et Nidhal Saïed (joueur de couloir droit) pour limiter les espaces et bloquer tous les accès ?

Il est sûr que quelle que soit la formule de départ choisie par Montacer Louhichi, la physionomie du match nécessitera face à une ESS imprévisible pas mal de solutions de rechange.