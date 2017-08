Afrique Australe: La SADC demande à la Céni de publier « le calendrier électoral révisé »

Au terme de son sommet, qui s'est clôturé dimanche en Afrique du Sud, la SADC (Communauté pour le développement de l'Afrique australe) a demandé à la Céni de publier le plus rapidement possible « le calendrier électoral révisé » pour donner plus de visibilité au processus électoral.

C'est l'une des recommandations contenues dans le communiqué final de ce sommet, où la RDC s'est fait représenter par le Premier ministre Bruno Tshibala.

« En RDC, le Sommet a noté qu'il ne serait peut-être pas possible de tenir des élections en décembre 2017, en raison d'un nombre de défis (... ) En conséquence, le Sommet demande à la CENI de publier le calendrier électoral révisé », a indiqué la SADC dans son communiqué final.

Parallèlement à cette prise de position, la SADC a également levé l'option de la nomination d'un envoyé spécial de la SADC en RDC, qui devrait être vraisemblablement un ancien chef d'État de la région. Cet émissaire aura pour mission de «suivre le processus électoral ». Selon radio Okapicitant le président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, les consultations visant à finaliser cette question sont en cours.

Par ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement de la SADC ont réitéré leur volonté collective de promouvoir la paix et la stabilité en RDC, car il s'agit d'un précurseur de la croissance économique et du développement, a conclu le président Jacob Zuma dans son discours de clôture.

Quinze chefs d'Etats membres de la SADC ont pris part à cette rencontre, essentiellement consacrée au partenariat avec le secteur privé et le développement industriel au sein de la communauté.