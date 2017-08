Tunisie: La Chabiba sans repères !

JSK : Kalaï, Hleli, Dahnous, Bacha (Methnani), Badgi (Zaïdi), Bnina, Laâmari, Sylla, Froui (Chehaïbi), Bouguerra, Jelliti.

ESM : Souissi, Mezni, Ayari, Ben Salem, Ben Salah, Khélij, Mehamdi, Maaouani, Abessalem (Méniaoui), Baccouche (Hekimi), Khraïfi (Slimen).

Les Aghlabides étaient soucieux de retrouver leurs repères face à des sudistes victorieux à la première journée. Malgré l'absence de plusieurs éléments pour différentes raisons, les camarades de Kalaï n'ont pas été mauvais. Timides en première mi-temps, les joueurs de Janin ont été plus offensifs après le repos. Nous avons vu de belles combinaisons de part et d'autre et les visiteurs ont été les premiers à prendre l'initiative. A la 11', une triangulation entre Abdessalem, Mehamdi et Khraïfi est achevée par un tir de ce dernier. On croyait au but, mais la balle a effleuré le poteau droit de Kalaï avant de sortir.

Les Aghlabides ont cherché à ouvrir le score par tous les moyens. Jelliti a eu l'opportunité de le faire en reprenant un centre de Laâmari, il tire mais Souissi est aux aguets en déviant la balle en corner (33').

Les protégés de Ghraïri jouaient plus en profondeur grâce surtout à Maaouani, Khraïfi et Abdessalem. C'est Maâouani qui a effectué une percée, temporise mais son tir a été dévié par Badgi avant de revenir devant Khraïfi qui ne rate pas son tir et ouvre le score ( 38'). La Chabiba a affiché des difficultés pour revenir au score et égaliser.

Les mêmes soucis défensifs

Au vu de son rendement en première mi-temps, l'ESM a mérité son avance. La JSK n'avait rien à perdre. Au contraire, Janin devait inciter ses joueurs à prendre des risques. C'est Sabri Zaïdi qui a effectué son entrée en remplaçant Badgi. A la 51' Zied Baccouche profite d'une mauvaise relance de la balle de Kalaï et son tir meurt dans les filets. Ce but a mis la pression sur les Aghlabides. Les Zaïdi, Jelliti et Bouguerra n'ont pas réussi face à une défense sudiste bien organisée. Bnina a eu le but au bout du pied mais son tir effleure le poteau et sort (57').

Le coach Janin a alors demandé à ses protégés de se concentrer en phase finale. La JSK commençait à sortir ses griffes. Les attaquants aghlabides étaient plus incisifs que lors de la période initiale. Ils ont réussi à mettre la pression sur la défense sudiste, mais celle-ci tenait bon. Les Aghlabides ont eu une ultime occasion de remettre les pendules à l'heure, mais le coup franc de Bacha passera légèrement à côté du but de Souissi. L'ESM a sans doute mérité sa victoire, ayant été plus entreprenant et ses joueurs plus audacieux. Mais les Aghlabides n'ont pas à rougir de cette défaite, leurs jeunes disposent d'un talent certain mais ils ont du pain sur la planche. Les joueurs recrutés n'ont pas été qualifiés, chose qui a eu de lourdes conséquences sur l'équipe.

Si ce problème est réglé, l'équipe prendra certainement une autre dimension, mais attention aux points perdus.