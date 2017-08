Tunisie: Rectifier le tir

Porté par un formidable vent d'enthousiasme comme à ses plus beaux jours de splendeur, le Stade Tunisien, revu et corrigé par Mohamed Kouki, n'a pas répondu aux attentes lors de son premier match depuis son retour parmi l'élite.

Le déplacement à Métlaoui a ouvert les yeux sur tout le chemin qui reste à faire, notamment au niveau de la gestion des moments forts et de la maturité. Car le club du Bardo n'a pas été ridicule, point de vue technique, face à la révélation des deux dernières saisons. Il aurait même pu prendre l'avantage dès la première période et écrire un tout autre match si Youssef Fouzaï s'était montré plus adroit sur le penalty dont il bénéficia à la dernière minute du premier half.

En fait, le premier spécialiste, Slim Jedaïed, allait tirer le penalty, mais l'arbitre Oussama Razgallah lui demanda à cet instant d'aller soigner son genou en dehors du terrain. La nouvelle recrue, Fouzaï, fut ainsi obligée d'exécuter le coup de réparation, ratant l'occasion de donner l'avantage aux siens. Le club du Bardo a formulé des réserves contre l'attitude de l'arbitre Razgallah dans cette séquence-clé du match.

Hormis cet épisode, le ST a touché le montant par le biais d'Aymen Kethiri et inscrit par Kome un but annulé pour un hors jeu litigieux. C'est dire qu'il n'a guère été ridicule.

Plus de profondeur offensive

Tout en regrettant les nombreuses occasions ratées par ses hommes, notamment en première période, Kouki appelle les siens à poursuivre le travail : «Cette défaite ne doit pas nous décourager, insiste-t-il. Nous devons au contraire y trouver la force pour rectifier le tir et remédier aux carences, notamment quand nous sommes en possession du ballon et que nous risquons d'être pris de revers sur un contre».

Cet après-midi, contre un Club Sportif Sfaxien, lui non plus guère mieux rassuré par sa sortie inaugurale de la saison (nul à domicile face à l'US Monastirienne : 0-0), les "Rouge et Vert" sont appelés à profiter pleinement de l'avantage du terrain et du soutien de leur public, et à montrer tous les progrès réalisés durant l'intersaison. Kouki n'entend pas modifier son onze de départ.

A la recherche d'une plus grande efficacité et profondeur offensives, il pourrait sacrifier Homri en faveur de Kome. En revanche, le secteur défensif sera confirmé avec, notamment, une paire axiale très expérimentée, composée de Boulaâbi et Jouini.

Kouki et son staff connaissent parfaitement les ressources inépuisables dont dispose le CSS qui s'en remet à la politique des jeunes. Karoui, Chaouat, Dagdoug et consorts illustrent ce sang neuf insufflé au sein du club phare de la capitale du Sud. Pourtant, l'autre néo-promu a montré la voie à suivre: le CSS n'est pas inaccessible, loin s'en faut. Aux copains de l'excellent gardien Kaïs Amdouni d'en profiter.

Formation probable :

Amdouni- Ben Ali, Chorfène, Jouini, Boulaâbi- Badi, Kethiri, Fouzaï- Jedaïed, Homri et Hosni.