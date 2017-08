Tunisie: Sur la même dynamique

Justement et à l'occasion de la rencontre de tout à l'heure, le staff technique des locaux aura l'embarras du choix pour faire le casting idoine, puisque outre l'effectif à sa disposition -- déjà riche -- depuis la première journée, il pourra compter sur les services de Msakni et de Brigui qui ont purgé leur suspension. Seul Bédoui, suspendu face au CAB, sautera la confrontation de cet après-midi.

Contrairement à la saison passée, le staff technique étoilé devra se réjouir de disposer d'un effectif riche quantitativement et qualitativement, notamment l'attaquant égyptien Amrou Maraii qui sera injecté d'entrée, d'après nos sources, et qui a été l'auteur d'une vingtaine de minutes intéressante face au CAB en offrant de plus le but de la victoire à Bédoui, la tour de contrôle malienne Omar Konaté, sans oublier la lucidité et l'intelligence de Chermiti.

Reste à savoir si le staff technique compte reconduire le dispositif à trois défenseurs axiaux adopté lors de la première mi-temps face au CAB et qui, de l'avis de tout le monde, n'a pas été bénéfique pour l'équipe. «Opter pour trois axiaux au milieu de la défense est l'un des choix tactiques qu'on a préconisés pour cette saison et le fait que cela n'a pas donné le résultat escompté face au CAB ne veut pas dire qu'on va abandonner définitivement cette formule», nous a avoué Ridha Jeddi.

