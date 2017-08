Madagascar: HVM - Campagne avant la lettre et utilisation de prérogatives de puissance publique

Des chefs «fokontany» font du porte-à-porte pour distribuer une fiche d'adhésion au parti au pouvoir.

Un peu plus d'un an avant l'élection présidentielle de 2018, les préparatifs battent leur plein au niveau des états-majors politiques. Le « Tiako i Madagasikara » et le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » sont les partis politiques les plus en vue du moment. Même si pour l'heure, le TIM ne parvient pas encore à obtenir le feu vert du régime pour célébrer d'une manière officielle son 15e anniversaire, l'on remarque toutefois que l'ancien président Marc Ravalomanana et son staff renforcent la campagne d'occupation de terrain en vue de cette échéance électorale.

Pas plus tard que le week-end dernier, l'ex-Chef d'Etat a profité de sa présence à Antsiranana dans le cadre de la célébration du 50è anniversaire de l'Eglise réformée (FJKM) et du 200e anniversaire de l'arrivée à Madagascar des missionnaires du « London Missionary Society » (LMS) pour rencontrer ses partisans dans cette localité.

Lutte acharnée. En tout cas, Hery Rajaonarimampianina et Marc Ravalomanana se lancent une lutte acharnée pour gagner la confiance de l'électorat du Nord. Après avoir assisté au culte d'ouverture de l'année de jubilée de l'Eglise FJKM, les deux personnalités ont chacun enfilé leur short pour se rendre à la plage de Ramena où un bain de foule et une véritable opération de séduction ont été opérés. Jeudi dernier, Ravalo a été expulsé d'un hôtel à Diégo par des éléments de l'Emmoreg juste car le Chef de l'Etat allait séjourner dans cet hôtel.

C'est certainement la raison pour laquelle le Pasteur Irako Andriamahazosoa Ammi, président du FJKM, dans son homélie prononcé hier, a prêché le pardon et l'amour de son prochain, ainsi que la repentance et le changement de comportement des chrétiens. Comme un signe de réconciliation, Hery Rajaonarimampianina et Marc Ravalomanana ont tenu une poignée de main amicale devant les milliers de fidèles présents à Antsiranana pour cet évènement. Reste à savoir si ce geste a été sincère et réalisé de bonne foi.

Amalgame. En tout cas, si Marc Ravalomanana profite de son statut de président du Comité d'organisation du jubilé de l'Eglise FJKM pour séduire les fidèles en vue de la Présidentielle de 2018, le « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » pour sa part lance une campagne avant la lettre tout en utilisant les prérogatives de puissance publique. Nul n'ignore que Hery Rajaonarimampianina et les leaders du parti au pouvoir profitent de chaque déplacement dans les régions pour renforcer les bases du parti. Les observateurs ne cessent de dénoncer un amalgame entre les intérêts du HVM et les affaires du gouvernement.

Bâtiments publics, véhicules et même budget de l'Etat sont utilisés pour les besoins du parti. Il convient toutefois de noter que cette pratique a toujours été courante durant les différents régimes qui se sont succédé. A rappeler par exemple que durant ce déplacement à Antsiranana, le Chef de l'Etat est accompagné par des membres du gouvernement et de plusieurs responsables du parti au pouvoir.

Fiche d'adhésion.

Ce qui se passe au niveau de nombreux quartiers à Antananarivo, pour ne citer que le cas du cinquième arrondissement, est aussi un exemple flagrant d'utilisation de prérogatives de puissance publique par le HVM. Depuis la semaine dernière, des chefs «fokontany» font du porte-à-porte pour distribuer une fiche d'inscription et pour inciter l'adhésion de la population au sein du parti HVM. Une campagne qui risque fort de remettre en cause la crédibilité du recensement électoral vu l'énorme responsabilité confiée aux chefs «fokontany» dans la refonte de la liste électorale.

Questionné sur cette opération, un chef «fokontany» a expliqué que l'ordre viendrait du District. La Commission Electorale Nationale Indépendante devrait prendre des mesures pour arrêter cette manœuvre visant à renforcer les bases du parti.