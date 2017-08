Congo-Kinshasa: Stabilité du Franc congolais - Yav Mulang annonce une thérapeutique de choc !

interview

*Edifier, à travers la presse, l'opinion sur le niveau d'exécution par le Gouvernement des mesures prises sous l'impulsion et les orientations personnelles du Président de la République, Joseph Kabila Kabange.

Telle est la tâche à laquelle s'est attelé le duo Henry Yav Mulang et Déogracias Mutombo respectivement, Ministre des Finances et Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, le samedi dernier, dans la salle de réunion du Ministère des Finances.

L'occasion était donnée à ces deux membres influents du Comité de pilotage stratégique des mesures urgentes du Gouvernement de faire le point sur l'impact réel de la mise en œuvre de ces mesures sur la santé du franc congolais dont la dépréciation, par rapport au dollar américain, spécialement aux mois de juin et de juillet derniers, avait préoccupé plus d'un.

A commencer par le Président de la République qui, à en croire Yav Mulang, a immédiatement sonné l'alerte et mobilisé le Gouvernement afin d'arrêter cette dépréciation, une des sources de l'inflation et de chercher à stabiliser la monnaie nationale.

Aujourd'hui, reconnaît-il, cette mobilisation commence à donner des résultats encourageants et que, quoiqu'il faille intensifier et poursuivre les efforts déployés, on peut raisonnablement entrevoir l'arrêt progressif de la dépréciation et une stabilisation de la valeur du Franc Congolais. Comme quoi, la situation est désormais sous contrôle de l'Exécutif Central.

En effet, en considérant la moyenne mensuelle des taux de change pratiqués par les bureaux de change, Henry Yav a relevé qu'après avoir atteint 1.707, 34 FC pour un dollar américain en juillet, cette moyenne s'est presque stabilisée depuis début août à 1.560 FC/le dollar.

Pour y arriver, a rappelé le Ministre des Finances, le Gouvernement n'a pas eu d'autre choix que de suspendre la quasi-totalité de paiements pour calmer le marché et, ainsi, envisager d'autres mesures nécessaires à une stabilité durable du Franc congolais.

Certes, cette décision a eu pour effet, de décaler certains paiements importants du mois de juillet en août notamment, les salaires de certains services de l'Etat et la rétrocession aux régies financières.

Mais, elle s'est avérée fructueuse car elle a permis au Gouvernement d'équilibrer ses comptes à la Banque Centrale, de constituer une certaine marge de trésorerie pour le reste de l'année et de ramener le taux de change du Franc congolais, contre le dollar américain, autour de 1.550 FC contre 1.700 FC au mois de juillet.

Toutefois, le Gouvernement reste conscient que cette accalmie relative sur le marché des changes n'est pas suffisante et qu'au-delà de la politique d'ajustement budgétaire, il faut poursuivre les efforts pour asseoir une monnaie forte.

C'est la raison pour laquelle, a-t-il poursuivi, une série d'autres mesures en faveur de la mobilisation des recettes internes et de la relance de la production nationale viennent d'être prises par le Gouvernement, au terme des constats faits sur le terrain par différentes missions d'inspection dans certaines provinces, ordonnées par le Chef de l'Etat, lui-même.

En quoi consistent ces mesures ?

Elles portent sur la suppression des taxes illégales, des frais administratifs d'interventions diverses exigés par différents services aux postes frontaliers ou ailleurs sur le territoire national, des points de contrôle sur les routes ou les voies fluviales, l'assainissement des aires de dédouanement, l'intégration de toute la parafiscalité et autres revenus des prestations à un taux unique ainsi qu'à la mise en place d'une stratégie de promotion des exportations agricoles et des produits de l'industrie.

C'était l'occasion, pour le Ministre des Finances, d'évoquer la garantie du gouvernement sur la nécessité de s'engager dans la diversification de l'économie. Il a rappelé le potentiel agricole industriel et agroindustriel de la RDC, du reste, très important pour faire face au choc exogène et assurer le développement d'une économie endogène.

Quid des prix inchangés sur le marché ?

Pour le Gouverneur de la BCC, c'est ce qui pose même la problématique de la cohérence des mesures en applications pour la pérennisation des résultats obtenus. Ces mesures ont l'avantage de faire baisser la fiscalité, a expliqué le Gouverneur de la BCC.

C'est le sens du Forum national sur la fiscalité qui sera organisé au mois de septembre. Il a comme objectif, d'aboutir, à travers un diagnostic complet et précis, sur les maux qui rongent le système fiscal du pays et de rechercher des solutions pour rendre la fiscalité simple, compétitive et attractive.

Des missions de contrôle larguées

Pour mettre fin à ce phénomène de hausse de prix, le Ministre des finances a, une fois de plus, souligné l'importance de mesures structurelles qui prévoient le contrôle de l'appréciation du Franc congolais et la stabilité des prix des produits sur les marchés congolais.

Ce contrôle, a-t-il indiqué, se fait sur terrain, sans être revêtu d'un caractère tracassier. "Nous voulons nous assurer que du côté des opérateurs économiques, ils jouent un franc-jeu.

Raison pour laquelle le contrôle va se faire normalement et des sanctions seront prises pour ceux qui n'auront pas respecté la structure des prix et autres opérations liées à la baisse du dollar qu'il s'agisse de produits importés ou locaux dont certaines opérations ont une incidence sur le dollar", a prévenu le Ministre des Finances.

Riposte tardive et insuffisante

Le ministre a protesté pour dire qu'il n'y a pas de riposte tardive ou insuffisante. Selon lui, il a fallu que le gouvernement de prenne un temps d'observation de la dépréciation du Franc congolais, avant d'y apporter une thérapeutique de choc afin de stabiliser la monnaie nationale.