Tunisie: Obligation de rachat !

Pratiquement les mêmes...

Même si l'équipe alignée contre l'ESS a laissé des plumes à l'issue de la rencontre, elle a laissé entrevoir quelques qualités à améliorer. On pense notamment au pressing exercé sur l'adversaire en début de rencontre qui a rapidement porté ses fruits. Et donc, l'entraîneur Lassaâd Dridi pourrait reconduire le même onze d'entrée.

On verra certainement Med Habib Yaken et Hichem Ben Necib respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense, alors que Ressaïssi et Seddik (ou Ben Zitoun) formeront la charnière centrale. Devant, Hamza Jlassi et Bilel Saïdani rempliront leur rôle de milieux défensifs, tous deux derrière Firas Belarbi et Ben Wannès (ou Hamdouni) comme relayeurs. En attaque, Jacques Médina et Zied Ounali sont appelés à plus d'efficacité devant les buts adverses...

Formation probable :

Kasraoui (ou Thamri), Med Habib Yaken, H. Ben Necib, Ressaïssi, Seddik (ou Ben Zitoun), Jlassi, B. Saïdani, F. Belarbi, Ben Wannès (ou Hamdouni), Jacques Médina et Zied Ounali.