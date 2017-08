Madagascar: Gasynet - Le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage rejoint le MIDAC

Le MIDAC (Ministères, Départements et Agences de Contrôle) est opérationnel au sein du ministère auprès de la Présidence en charge de l'Agriculture et de l'Elevage.

En effet, ce département a signé jeudi dernier un protocole d'accord avec le ministère des Finances et du Budget et la Société GasyNet. Il s'agit en fait de la confirmation de l'intégration de ce ministère au module MIDAC de TradeNet. Le MIDAC, rappelons-le, a été mis en place pour la délivrance de manière électronique des différents certificats, autorisations ou licences spécifiques requis dans les opérations d'importation et d'exportation.

En intégrant ce système, les agences de contrôle et les directions concernées au niveau du ministère, vont pouvoir traiter et répondre en ligne aux demandes des importateurs et exportateurs. Ces derniers quant à eux, auront la possibilité de suivre en temps réel l'évolution de leurs dossiers. Il est à noter que la délivrance en ligne des autorisations de dédouanement et d'importation des produits agro-pharmaceutiques a déjà été lancée en octobre 2016. Les prochaines étapes consisteront à intégrer les certificats phytosanitaires ainsi que les différents certificats délivrés par les services vétérinaires, le tout aussi bien à l'importation qu'à l'exportation.