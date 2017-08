Cameroun: Une recrudescence inquiétante

Les dernières semaines ont été émaillées de nombreux accidents sur nos routes.

Elles sont devenues rares, les semaines qui s'achèvent au Cameroun sans que l'on enregistre un accident de la circulation meurtrier. Ce genre d'évènements jadis saisonniers sont devenus récurrents comme si des actions de sensibilisation n'étaient pas menées, pour appeler les conducteurs à plus de responsabilité une fois au volant. Tenez !

Le vendredi 11 août dernier, 13 Camerounais ont péri sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Le chauffeur du minibus qui voulait peut-être aller plus vite que le vent, a engagé un dépassement là où il ne fallait pas. Conséquence, il s'est retrouvé nez à nez avec un gros-porteur de 70 places. En voulant l'esquiver, le véhicule est allé percuter un autre bus qui a directement pris feu, tuant au passage la plupart des occupants des deux voitures. Quelques jours avant, c'est dans la région de l'Ouest que la route a endeuillé plusieurs familles. C'était un autre vendredi noir.

Le 4 août dernier notamment, non loin de la localité de Bandjoun dans le département du Koung-Khi. L'accident s'est produit entre un bus de transport en commun parti de Yaoundé pour la région de l'Ouest et un camion. D'après les témoins du drame, l'excès de vitesse serait à l'origine de ce clash qui a fait sept morts sur le champ et de nombreux blessés graves. Les axes Yaoundé-Douala, Yaoundé-Bertoua et autres n'ont pas été épargnés.

Là-bas également, des accidents ont fait plusieurs victimes. Des statistiques font par exemple état de 63 morts en deux semaines dans le pays. Si l'état des voitures est parfois mis en cause, il revient dans la majorité des cas que tout part de l'imprudence d'un individu : le chauffeur.

Bien qu'étant responsables des vies des passagers, ceux-ci engagent souvent de mauvais dépassements au niveau des virages ou sommets de côte, sans aucune visibilité. Mettant à mal le Code de la route dont ils sont censés connaître les moindres subtilités. A cela se greffent surtout la conduite en état d'ébriété ou le mauvais état des véhicules et de certaines chaussées.

L'explication

Martial Manfred Missimikim: « Il faut maintenir la répression »

Expert international de la sécurité routière.

Qu'est-ce qui explique les accidents de la route malgré les mesures prises par les pouvoirs publics et les actions de sensibilisation des différents acteurs ? La recrudescence des accidents sur la voie publique en cette période prend sa source dans l'augmentation du volume de mobilité liée aux vacances scolaires. Les vacances ne concernent pas seulement les étudiants et les élèves mais également les parents. D'où la grande implication des bus de transport en commun et des véhicules des particuliers.

Nous avons constaté également un relâchement des campagnes de sensibilisation menées par les acteurs que vous avez cités plus haut. L'autre justification mineure reste la dégradation avancée de certains axes routiers importants. A cela s'ajoute le déficit de signalisation routière horizontale et verticale et évidement l'incivisme et le refus de l'application des dispositions règlementaires du code de la route CEMAC.

Par ailleurs, le parc automobile est très vieillissant ; 80% des véhicules en circulation sont des voitures de seconde main avec une moyenne d'âge de 15 ans. Qu'est-ce que vous préconisez comme solutions ? Il faut tout simplement copier les bonnes pratiques qui ont produit de meilleurs résultats ailleurs. Ceci en concevant et en mettant en œuvre une stratégie nationale de sécurité routière axée sur les facteurs de risques. Il faudrait aussi une bonne réglementation, sans oublier la gestion efficace de la flotte automobile avec des centres de contrôles techniques performants.

Ensuite mettre à niveau les infrastructures et les équipements routiers, intensifier de manière permanente les campagnes de sensibilisation et d'éducation à la sécurité routière.

Il faut bien encadrer le processus d'obtention du permis de conduite avec en amont des auto-écoles conformes à la législation, la mise en place d'un système d'alerte rapide en cas d'accident couplé à une prise en charge sanitaire à partir du lieu du sinistre.

Au-delà, de ces recommandations stratégiques, nous pensons que l'urgence est de maintenir la pression sur la répression menée avec des résultats visibles par la gendarmerie nationale. Au regard de la situation qui prévaut sur le terrain, quelles sont les perspectives qui s'offrent aux usagers en termes de lutte contre l'insécurité routière ? Par rapport aux autres pays de la sous-région, le Cameroun est engagé dans une bonne voie en matière de sécurité routière.

En marge de la volonté politique au plus haut sommet de l'Etat, il y a un réel engouement au ministère de la Santé publique avec la réactivation du Comité national de suivi des accidentés de la voie publique. Au ministère des Transports avec le renforcement du suivi du fonctionnement des auto-écoles, au ministère des Travaux publics avec la mise en place du Système de collecte et de traitement centralisé des données des accidents de la voie publique, ainsi que la réalisation des audits et inspections des routes.

La structuration de la société civile à travers la mise en place de la Coalition des associations pour la sécurité routière et la protection du patrimoine routier. Nous notons également avec satisfaction la forte implication du secteur privé par le canal de la fondation Safe Way Right Way. Tout ceci ne peut rendre les routes sûres que si les conducteurs et les autres usagers s'engagent à adopter des comportements responsables.