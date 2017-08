Cameroun: Financement de l'économie - Les banques plus impliquées

Entre mars 2016 et mars 2017, elles ont apporté un important soutien aux projets de développement du Cameroun.

Le Comité monétaire et financier national (CMFN) s'est réuni récemment à Yaoundé, sous la présidence d'Alamine Ousmane Mey, ministre des Finances. Au cours de cette session, le CMFN, après avoir pris connaissance des nouvelles perspectives de l'économie mondiale, a examiné la situation économique, analysé les tendances des principaux indicateurs économiques, monétaires et financiers du Cameroun et proposé des objectifs monétaires pour le 4e trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018. Une fois de plus, la résilience de l'économie camerounaise face aux multiples chocs a été saluée, sans pour autant occulter les difficultés rencontrées.

Notamment au cours du premier semestre 2017, avec le contrecoup du double choc sécuritaire et économique de 2014 qui se fait toujours ressentir. Le pays reste en effet confronté, d'une part aux efforts qu'impose la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, et d'autre part aux effets de la baisse des prix des matières premières, dont principalement le pétrole. « En conséquence, la croissance réelle s'établirait à 4,2 % en 2017, contre 4,7 % en 2016, et contre des prévisions initiales de 5,7 % », peut-on lire dans le communiqué qui a sanctionné les travaux.

Pour ce qui est de la situation monétaire, le Comité a noté que la période allant de mars 2016 à mars 2017 a été marquée par une hausse de la masse monétaire, une diminution des avoirs extérieurs nets et une augmentation du crédit intérieur. Dans le détail, la masse monétaire s'établit à 4 132,9 milliards en mars 2017, contre 3 893,4 milliards en mars 2016. Soit une hausse de 6,2%. Les avoirs extérieurs nets baissent de 18,1 %, puisqu'ils sont passés de 2 032,4 milliards de F en 2016 à 1 663,9 milliards en mars 2017. Sur la même période, le taux de couverture extérieure de la monnaie revient de 84,3% à 71,1 %.

Toutefois, le solde des avoirs du Cameroun en compte d'opérations augmente de 34,8 % entre mars 2016 et mars 2017, suite à des ajustements effectués au niveau comptable. Le crédit intérieur quant à lui, enregistre une hausse de 28,9 %, passant de 2 440,9 milliards en mars 2016 à 3 145,8 milliards en mars 2017 (+704,9 milliards). Le comité monétaire explique cette hausse par « l'augmentation des crédits à l'économie et des créances nettes sur l'Etat ».