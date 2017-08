Cameroun: Mobilier - Pour un décor en fer forgé

Dans les salles de séjour et à manger de plusieurs maisons d'habitation, on retrouve des salons et autres accessoires muraux fabriqués avec ce matériau.

Uniques par leurs design, motifs et couleurs avec des cousins assortis aux diverses dimensions. Le tout savamment agencés, les meubles en fer forgés disposent d'un pouvoir de séduction qui ne laisse pas les amoureux du beau indifférents. Les canapés, chaises, miroirs, guéridons, portes-rideaux et autres accessoires en fer forgé se déclinent sous diverses formes : ovale, rectangulaire, ronde entre autres. Les ouvertures (portes, fenêtres, portails balcons) ne sont pas en reste.

L'avantage de ce matériau réside dans sa durabilité et sa finesse. Et les ferronniers se frottent les mains. « Je réalise les commandes en fonction du choix des dessins de mes clients. Les objets réalisés avec cette matière sont faciles à l'entretien et nécessitent moins de dépenses. Le fer forgé, quand il est bien travaillé, est beau et pas vulgaire », confie Pascaline Siahé, la diva du fer forgé. Les prix de ces accessoires varient en fonction du modèle, de la qualité de la mousse, du tissu et du nombre de places.

Un salon complet revient entre 260 000 et 345 000 F. Pour les salles à manger, en fonction du nombre de places, de la vitre et des coussins, les prix oscillent entre 250 000 et 300 000 F. Les guéridons coûtent à partir de 15 000 F, les miroirs à partir de 15 000 jusqu'à 50 000 F, les petites étagères à 40 000 F et la paire de portes-rideaux à 10 000 F.

Dans les ferronneries, les clients ont l'embarras du choix. « C'est un matériau qui apporte une touche particulière. Lorsque vous choisissez un modèle, vous êtes sûrs de ne pas le retrouver ailleurs. Et les prix sont abordables. Cette option donne la possibilité de changer les tissus des coussins quand on veut », indique une cliente. Cette nouvelle forme de décoration aguiche de plus en plus les clients par leur originalité.