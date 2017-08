Cameroun: Question de conduite collective

Loin de faire dans un catastrophisme de mauvais aloi, la mortalité routière a pris un mauvais virage ces derniers temps. 3 088 accidents pour 1102 morts en 2016.

Ce bilan macabre est du Conseil national de la route. L'année 2017 s'annonce aussi... Sur le fameux « triangle de la mort » (Yaoundé-Douala-Bafoussam-Yaoundé) et ailleurs, de nombreuses vies ont été brisées, plusieurs survivants sont condamnés à vivre avec un handicap et des familles plongées dans un désarroi sans fin. En plus des dégâts humains et leur triste lot quotidien de détresse, le pays perd annuellement plusieurs dizaines de milliards dans ce fléau de la route. Le constat le plus amer, c'est que nous semblons nous accommoder de cette situation cauchemardesque.

En dehors des proches des victimes, le nombre de morts et la récurrence des accidents mortels sur nos routes sont en passe de devenir les victimes de la banalisation. Oui, le facteur humain caracole en tête de liste des causes des accidents de la route. Le ministère des transports, la gendarmerie nationale et les services de la Sûreté nationale ne cessent pourtant de sensibiliser et de réprimer les mauvais conducteurs.

Mais la réforme du permis de conduire, l'institution des radars sur les principaux axes interurbains, les contrôles par les tests d'alcoolémie... ne semblent freiner la vitesse de croisière de la mortalité routière. Bien au contraire, l'excès de vitesse, les surcharges, le mauvais état des véhicules, l'usage des téléphones portables au volant, la conduite en mauvais état, la prise de stupéfiants, la conduite sans permis et/ou assurance... ne se sont jamais mieux porter et défient allègrement toutes les actions de la prévention routière. Le phénomène de transport routier clandestin prospère sous nos yeux.

Parfois avec notre complicité passive. Au regard de l'ampleur de la situation, la stigmatisation des automobilistes et les incantations appelant à réduire la vitesse ne suffisent plus. Il est temps de s'attaquer frontalement aux comportements irresponsables. Lorsqu'il s'agit d'éviter des drames, une répression plus ferme, aussi désagréable soit-elle, devient indispensable.

C'est un vaste chantier dont le pilotage nécessite une approche inclusive. Si les pouvoirs sont appelés à améliorer le réseau routier, il faut renforcer la lutte contre ce fléau par une augmentation des moyens, les contrôles de police et de gendarmerie. Il faut en outre combattre la complaisance observée dans les contrôles routiers. Et veiller à ce que les compagnies de transport dont les agréments ont été retirés ne se retrouvent le lendemain dans leurs activités sous d'autres dénominations.

Tout le monde s'accorde à considérer que la formation des jeunes conducteurs est insuffisante, qu'un contrôle continu ne serait pas de trop. Le moment est venu d'agir. Mais c'est une question de conduite collective.