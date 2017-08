Congo-Kinshasa/Congo-Brazzaville: Eliminatoires CHAN 2018 - Zahera Mwinyi et ses poulains tombent au piège des Diables Rouges

Au retour des vestiaires, alors qu'il fallait jouer le tout pour le tout, non, Zahera Mwinyi et ses poulains ont développé un jeu normal, sans pressing ni agressivité. C'est ainsi qu'ils vont tomber au piège leur tendu par leurs adversaires.

Pas pour longtemps, et c'est la mi-temps qui intervient sur ce score d'un but partout à l'avantage des Diables Rouges. Comme qui dirait, à la mi-temps, la RDC était déjà éliminée.

Dans la foulée, les Congolais d'en face sont mêmes passés non loin d'un deuxième but. Ici, c'est Matampi qui s'est imposé avec autorité.

Non, sur terrain, Zahera Mwinyi et ses poulains ont vu autre chose. Tout ce qu'ils ont mieux trouvé à d'offrir au peuple congolais, un peuple amoureux du foot, c'est l'élimination. Une élimination devant une pléthore des membres du Gouvernement partis en soutien aux côtés du Ministre Papy Nyango, très affecté.

Pendant ce temps, Zahera Mwinyi lui était dans les regrets : "on avait la possibilité de faire la différence, mais il y a des jours comme ça, sans but... ", avait-il déclaré tout en promettant l'enfer au Diables Rouges à Kinshasa.

Il était tout droit et optimiste : « nous savons que nous n'avons rien à perdre. Nous avons joué contre l'équipe championne en titre et nous n'étions pas donné favoris. Nous avons quand même fait notre petit coup.

Les Léopards ont été éliminés de la course le samedi, 19 août, au stade des Martyrs de la Pentecôte, par les Diables Rouges du Congo, après le match nul d'un but partout.

