Brou Kouamé, président du comité d'organisation a dit qu'en organisant cette journée de reconnaissance, le peuple baoulé réitérait son attachement aux idéaux, à l'œuvre, à la politique et à la personne du Président Alassane Ouattara qui a beaucoup fait, en termes de réalisations et d'actions et surtout pour la promotion des cadres du peuple baoulé.

Pour le représentant du Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, cette cérémonie est également le signe d'un soutien fort à la vision du Président Ouattara pour l'émergence et pour le développement de la Côte d'Ivoire dans la paix et la stabilité.

« Nous ne pouvons que nous joindre à vous pour cette journée hautement symbolique. Merci à vous Sa majesté Nanan N'Ga Tanou et à l'ensemble de vos sujets pour le soutien indéfectible et inébranlable de votre peuple au Président Alassane Ouattara », a souligné l'Inspecteur d'Etat Ahoua D. Théophile.

Reconnaissance d'un peuple affirmera l'Inspecteur d'Etat à un homme qui, grâce à ses qualités personnelles, sa grande expérience des affaires et des hommes, a réussi en si peu de temps à la tête de la Côte d'Ivoire à obtenir des résultats qui forcent l'admiration de tous, confirmant une fois de plus la justesse de vue du président Henri Konan Bédié en demandant de toujours faire confiance à son cadet, Alassane Ouattara.

Ce rassemblement poursuivra-t-il, est l'expression d'un hommage mérité à cet illustre « fils adoptif » du peuple baoulé pour son dévouement et son engagement sans faille, pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire.

