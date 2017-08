Tunisie: Oui à un gouvernement de compétences

La réunion du parti Mashrou Tounès à Monastir s'inscrit dans le cadre des préparatifs en prévision des élections municipales et du parachèvement de l'installation des structures locales et régionales du parti.

Il a fait savoir que son parti participera aux prochaines élections municipales à travers des listes de coalition avec tous les partis à l'exception des partis Ennahdha et Nida Tounès et tous les partis issus du Parti du congrès.

Dans une déclaration à la TAP en marge d'une réunion de son parti organisée, hier à Monastir, Marzouk a ajouté que le chef du gouvernement doit lutter contre toutes les tentatives visant à renforcer la politique de quotas qui entrave, selon lui, l'action du gouvernement et met en cause sa légitimité en allusion au nombre élevé de démissions enregistrées.

