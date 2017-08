Cameroun: Parlement panafricain - Rendez-vous à Yaoundé

En clôturant les travaux, Roger Nkodo Dang, le président du Parlement panafricain (PAP), n'a pas manqué de souligner l'importance pour l'Afrique de parvenir à ce résultat. Il est question de combattre d'autres maux comme l'illettrisme, l'exposition à de nombreuses maladies, la montée du phénomène des migrations clandestines « qui font perdre à l'Afrique non seulement des milliers de ses jeunes, mais aussi une main d'œuvre qui se veut de plus en plus qualifiée », a martelé le président du PAP. Toutefois, pour Roger Nkodo Dang, il sera difficile aux pays africains d'offrir de meilleures perspectives à leur jeunesse, si sur le continent l'on continue d'évoluer en rangs dispersés.

