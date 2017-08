Tunisie: Humour et tours de magie

Kader Beuno est un jeune magicien, humoriste. Il a commencé par la magie à l'âge de 10 ans. A partir de 2012, il a intégré de l'humour dans son show. En 2014, il a gagné le «Can You Feel It» au Vip Room Paris. Il a participé à Jamel Comedy Club en août 2015.

Pour ce qui est de Yassine Belattar, c'est un humoriste franco-marocain, né le 27 juin 1982 à Conflans-Honorine dans les Yvelines en France. Yassine est humoriste, producteur, animateur de radio et de télévision et est journaliste de formation. En 2008, l'humoriste fait une apparition dans le clip «Banlieusards» de Kery James. Il produit également des spectacles musicaux et humoristiques avec la scène française comme «Les Soirées Cécilia» et «Les Soirées Carla». Il participe à des émissions satiriques de télévision comme «Les Guignols de l'info» et «Groland» et il tient une chronique régulière dans le journal quotidien «Metro».

La soirée d'avant-hier a commencé par le jeune Kader Bueno. D'un tour de main, Kader a embarqué avec lui tous les spectateurs, en agitant les souvenirs des années de lycée avec rire et nostalgie. Il a présenté des numéros de magie à la fois drôles et surprenants en faisant voler par exemple une table. Entre tours de magie, humour convivial et sketchs de folie, Kader n'a pu qu'impressionner le public tunisien. L'ambiance générale a été chaleureuse surtout que Kader a fait participer quelques spectateurs en les invitant à monter sur scène. Le public a passé de très bons moments en compagnie de ce magicien sympathique.

C'est Yassine Belattar qui a clôturé le festival Juste pour Rire Tunisie de cette année ; lui aussi, il a mis le feu avec ses sketchs délirants. Rappelons que c'est pour la 3e fois que Belattar revient en Tunisie dans le cadre du festival Juste pour Rire Tunisie. Et comme à chaque fois, l'humoriste n'a épargné personne : les Arabes, les médias, les Tunisiens, etc. D'une manière ironique, Yassine a parlé en toute liberté et sans tabou de l'actualité dans le monde. Par ailleurs, les spectateurs ont été impressionnés par la capacité d'improvisation de l'humoriste de 36 ans qui a été au top de sa forme. Effectivement, il a dégagé une énergie débordante. Le public a ri du début jusqu'à la fin.

La soirée de clôture a été digne de son nom. En effet, le public s'est bien amusé avec les deux humoristes français. Dix jours durant, le public d'Ennejma Ezzahra a vécu des soirées aussi amusantes que sympathiques en compagnie d'artistes de diverses nationalités. Heureusement, que tout ne s'arrête pas là puisque le festival Juste pour Rire Tunisie reviendra l'année prochaine avec de nouveaux artistes tout aussi délirants.