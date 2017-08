Madagascar: Aqualand Park Mahajanga - Parc de distraction et entreprise citoyenne

« L'aqualand park, un parc d'attraction et une entreprise citoyenne ».

Les opérateurs privés à Mahajanga capitale du Boeny se ruent d'adresse pour faire promouvoir le tourisme, un des atouts majeurs de cette région. De nombreuses infrastructures ont été créées et des espaces de loisirs aménagés, au point de faire de la Cité des fleurs, la destination touristique la plus prisée de l'Ile.

Original. Certaines de ces activités relèvent d'un aspect bien original, comme celles de l'Aqualand park qui est non seulement un parc de distraction mais aussi une entreprise citoyenne. Dans la mesure où l'Aqualand park se préoccupe à travers son forage de plus de 40 mètres de profondeur d'approvisionner en eau les habitants riverains du site dans le quartier d'Amborovy. Le quartier d'Amborovy qui n'est pas approvisionné en eau par la Jirama et les habitants puisent leur eau dans des puits. Selon les responsables locaux, les efforts effectués par l'Aqualand Park dans l'approvisionnement en eau de source, ont permis de réduire le taux des maladies diarrhéiques en partie et de permettre à cette frange de la population de vivre en bonne santé ,de pouvoir travailler et mettre de l'argent de côté pour d'autres préoccupations.

10 000 m2. L'Aqualand park sise sur le bord de la route s'étend sur une superficie de 10 000 m2 de terrain dont une partie vient d'être aménagée avec des toboggans d'eau au grand bonheur des vacanciers dans un environnement luxuriant. L'Aqualand park a repris les activités de « Safari Aqualand » auparavant et a ouvert ses portes en juin dernier. Depuis la période des grandes vacances, ce site accueille quotidiennement près d'une centaine de clients non seulement locaux mais également des différentes villes pour jouir en famille des moments de repos agréable dans un environnement sans pareil.

Calendrier scolaire. Selon le directeur de l'Aqualand park, Randriamilantomanana Jean, le site est ouvert 200 jours par an et emploie une vingtaine de personnes. A propos du changement de calendrier scolaire que propose d'entreprendre le ministère de l'Education nationale, d'ici quelques années, Randriamilantomanana Jean se dit être préoccupé dans la mesure où l'année scolaire se déroulera du 1er mars au 22 décembre.

Ce qui ne sera pas évident pour les parents et leurs enfants qui sans nulle doute ne profiteront pas de la saison des pluies pour venir passer des vacances à Mahajanga où ailleurs, sans parler aussi de l'essor du tourisme locale. Un coup de massue pour la promotion du tourisme locale et pour les opérateurs touristiques qui d'ores et déjà devront se préparer à ce nouveau programme scolaire d'ici quelques années. Une décision unilatérale du ministère de l'Education nationale qui ne risque de nuire au développement du tourisme à Madagascar et des rentrées de devises pour le pays. Le ministère de l'Education nationale devra revoir sa copie sociologiquement parlant.