Madagascar: Star Tour Majunga - Rideau sur trois jours de festivités totales

Jaojoby, le roi du salegy a donné une prestation à la hauteur de sa renommée lors de cette première édition de Star Tour Majunga.

La première édition du Star Tour Majunga s'est soldée sur une note de satisfaction, autant de la part des organisateurs, des partenaires mais surtout du public. Sport, activités familiales, concerts et ambiance discothèque jusqu'au bout de la nuit, tout était là pour divertir les vacanciers.

C'est dans un grand bouquet final tout en couleurs et en lumières que se termine la première édition du Star Tour Majunga. Un feu d'artifice digne des plus grands événements qui a impressionné tout le monde, les vacanciers comme les locaux. Il fait dire que ces trois jours de fête ont été tout simplement divertissants.

Samedi, en début d'après-midi, un grand carnaval a sillonné la ville. Avec aux premières loges le maire de la ville, Mokhtar Andriantomanga déguisé en pompier, défilant aux côtés des carnavaliers ; des étudiants, des élèves, des associations aux couleurs des boissons Star comme Eau Vive, XXL, Coca Cola, Judor, Caprice... Et d'autres partenaires de l'événement dont Salto, Orange... Apres avoir fait le tour de la ville, tout le monde s'est arrêté devant la grande scène pour faire ensemble de la zumba, dans une ambiance totalement fun.

People. Le soir, place aux concerts. Samedi, les ados et les jeunes ont tout fait pour être au plus près de la scène pour voir de près le groupe G5, qui a d'ailleurs fait sensation dans leur style boys band des années 2000. Ils dansent, chantent, et créent la liesse en interprétant « Despacito » en version semi acoustique, ou encore « Shape of you » de Ed Sheeran. Et surprise de la soirée, Andry Rajoelina et ses fils et Mamy Ravatomanga sont venus applaudir les G5. Jaojoby, le roi du salegy a succédé aux 5 gars, avant de laisser la place aux DJ. Hier, Rak Roots et son incontournable tube « Tanya » a envoûté les jeunes, avant la grande finale signée Ambondrona, toujours au top de leur popularité.