Madagascar: Orlando Robimanana - « Big Sôma est devenu de plus en plus un événement social »

interview

Orlando Robimanana est très apprécié de la population majungaise de par ses actions sociales et sportives.

Big Sôma a encore tenu son pari lors de l'édition 2017 qui s'est achevé dans l'euphorie hier avec une Tence Mena des grands jours mais aussi le tournoi de beach soccer de très haut niveau sans oublier le beach volley qui commence à avoir des adeptes à Mahajanga. Mention toute particulière au basket-ball FIBA 3×3. Et à l'heure du bilan, le président de l'Association Sôma Beach, Orlando Robimanana, dresse un bilan plutôt social que culturel et sportif.

Êtes-vous satisfait de l'édition 2017 de Big Sôma ?

« Comment ne pas l'être en voyant cette joie de toute la population majungaise qui adhère pleinement à la philosophie de Sôma Beach qui est de se mettre au service de la population. D'ailleurs le sport dont on sait qu'il est rassembleur, nous permet de se rapprocher davantage de cette population nécessiteuse à qui on vient en aide et que nous sensibilisons aussi en passant pour devenir des citoyens responsables. Mais avant toute chose, je me réjouis de voir le basket-ball 3 x 3 qui a commencé avec Big Sôma, devenir aujourd'hui une discipline olympique.

Pour tout dire c'est un plaisir de pouvoir aider la Fédération Malgache de Basket-ball surtout que le président Mika Ramaroson est un très grand ami et que logiquement le tournoi Big Sôma s'est mué en un challenge national dont la finalité est de voir les joueurs qui vont défendre les couleurs malgaches au championnat d'Afrique FIBA 3 x 3 au Togo. »

C'est un travail en profondeur mais avez-vous les moyens humains et financiers pour y parvenir ?

« Sôma Beach est une tribune pour tous les gens de bonne volonté pour tenter d'améliorer le quotidien des Malgaches et à ce titre, je me fais aider par de nombreux amis dont je tais les noms mais que je remercie du fond du cœur de leurs actes patriotes. Quant aux moyens humains, je me réjouis tout particulièrement de l'aide des universitaires qui sont tous des bénévoles mais qui font un travail exceptionnel en restant à l'écoute de la population.

C'est d'ailleurs sur le conseil de ces étudiants que nous avons établi un programme d'aide aux quartiers les plus vulnérables de Mahajanga notamment à Mahabibokely, Tanambao Ambalavato, Fifio, Ambalavola, Ambondrona, Mangarivotra, Mahavoky, Tsaramandroso, Mahajanga Be, Manjarisoa, Aranta, Abattoir, Ambovalana, Morafeno, Manga, Mahatsinjo, Antanimasaja, Tanambao Sotema, Tsararano,Analakely, Antanimalandy et Ambohimandamina. A cela s'ajoutent d'autres centres dont l'orphelinat de Mangarivotra, la prison de Marofoto, le centre collectif des droits de l'enfant et de la famille, le centre Zaza Mania d'Amborovy ainsi que celui des personnes âgées.

Dans tous les cas, Sôma Beach offre des sacs de riz, de l'huile, du savon et des balles de friperie voire même des ballons de football. Bref tout ce que la population a besoin dans l'immédiat. »

Des investissements énormes en fait et qui sous-entendent que vous avez d'autres objectifs ?

« Mes objectifs sont simples, aider les gens qui en ont besoin dans leur vie de tous les jours et mon désir le plus profond c'est de faire ce que je fais à Mahajanga, une ville où j'ai grandi, dans les autres villes. »