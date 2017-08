Madagascar: Tourisme et business en Chine - Guangzhou, une destination facilement accessible

En tout cas, cette initiative de Sourc'In et de Karaîles en partenariat avec Maglott constitue, un autre facteur qui développe les relations entre Madagascar et la Chine. Notamment dans le secteur touristique. Sur ce point d'ailleurs, un autre événement important va également se dérouler à Guangzhou toujours au mois de septembre. Il s'agit, en l'occurrence de la participation de Madagascar à la Foire du Tourisme de Guangzhou. Cette participation fait suite à la visite récente d'une délégation chinoise conduite par le Vice-ministre chinois du Tourisme à Madagascar. Une délégation malgache d'une trentaine de membres est attendue à Guangzhou à cet effet.

En effet, l'assistance commence l'inscription du voyageur car Sourc'In peut tout de suite s'occuper des procédures d'obtention du visa auprès de l'Ambassade de Chine. A Guangzhou, les guides accompagnent les voyageurs lors des visites de sites touristiques et des marchés en utilisant par exemple, le mode de transport le plus pratique qu'est le métro. Une véritable découverte touristique à prix abordable, en somme. Mais une grande opportunité d'affaire également puisque Guangzhou est un endroit idéal pour les shoppings de tout genre. Les voyageurs peuvent être accompagnés dans les différents centre commerciaux spécialisés dans le vestimentaires, l'électronique, la téléphonie, l'ameublement, les matériaux de construction...

En somme, cette visite guidée sera une belle opportunité pour de nombreux Malgaches de découvrir Guangzhou, réputée pour être la ville la moins chère de Chine. Le transport en commun peut par exemple se faire en métro à seulement 3 yuan. Pour les petits restaurants chinois de bonne qualité de Guangzhou proposent des menus copieux à moins de 10 yuan. Mais il y a évidemment d'autres restaurants de meilleure classe mais dont les prix restent toujours abordables « Grace à notre guide, les voyageurs auront l'occasion de découvrir les différents modes de transports et de restaurations de Guangzhou ». L'idée étant de permettre aux voyageurs de suivre les mêmes chemins que ceux que les Malgaches déjà habitués à la destination Guangzhou pratiquent déjà. « Beaucoup de personnes s'intéressent à la destination Guangzhou mais ils ont encore peur d'y aller car ils ne parlent pas chinois et ne connaissent pas la ville, notre rôle est de leur faciliter le voyage depuis le début jusqu'à la fin ».

Un prix qui défie vraiment toute concurrence puisque le voyage organisé tout frais payé à Guangzhou est à seulement 3.550.000 ariary. « Cela inclut le billet d'avion aller-retour, l'hôtel, le transfert ainsi que les visites de sites touristiques et de marchés » précise un responsable de Sourc'In en expliquant qu'un service de guide compris dans le tarif facilitera le voyage aussi bien en terme de découverte touristique que d'opportunité d'affaires. « Il y a déjà beaucoup de Malgaches qui font la destination Guangzhou, et notre idée est de permettre à ceux qui hésitent encore car ils ne connaissent pas encore la ville, d'y aller en toute quiétude et à moindre prix » selon toujours notre interlocuteur. En effet, ce tarif tout frais payé proposé par les organisateurs ne représente même pas le prix du billet aller-retour Tanà Guangzhou en période de pointe.

