Madagascar: BFV-Société Générale - Une offre spéciale rentrée scolaire

Concurrence oblige, les banques rivalisent de créativité pour satisfaire au maximum la clientèle.

La rentrée scolaire approche. Et ce ne sont pas les offres spéciales qui manquent. La BFV- Société Générale, par exemple, vient de lancer une offre spéciale avec une promotion sur le crédit au particulier SOAFENO et le crédit immobilier SOAHONENANA. Ainsi, du 21 Août au 21 Octobre 2017, une large gamme sera mise à la disposition du grand public. Dans la pratique, il s'agit d'une campagne de neuf semaines ayant pour principal objectif d'offrir aux clients l'opportunité de préparer la rentrée en toute sérénité : « Prêt rentrée, C'est reparti !».

Point d'honneur. C'est une occasion pour la BFV-Société Générale de mettre un point d'honneur sur ses objectifs de soutenir constamment ses clients actuels et futurs. « La BFV-SOCIETE GENERALE s'engage à contribuer le plus possible aux attentes des clients, tant individuelles que familiales mais surtout, à leur permettre un accès facile et rapide aux offres de crédits conformément à leurs besoins », précise un communiqué de la banque. Ces offres concernent plusieurs volets.

Que ce soit une demande de crédit entrant dans le cadre des études (fournitures scolaires, livres, ... ), d'un évènement spécial (mariage, fiançailles, ... ), de mobiliers (meubles, électroménagers, ... ) ou d'achat de véhicules divers (voiture, moto, ... ), les conditions de prêts SOAFENO et SOAHONENANA seront facilitées pendant la campagne afin que chaque foyer puisse y accéder et en profiter pleinement. Avec une baisse du taux d'intérêt de 2 points par rapport au standard, et une réponse dans les 48h.

Adapté. L'offre spéciale rentrée est effective dans toutes les agences de la BFV-SOCIETE GENERALE, dans la Capitale ou en provinces. Les crédits à la consommation SOAFENO et SOAHONENANA sont accessibles à toute personne désirant obtenir un prêt sur mesure, adapté à son rythme de remboursement et selon la spécificité de ses besoins. Dans le but de maintenir une meilleure collaboration avec sa clientèle et d'être encore plus proche, la BFV-SOCIETE GENERALE reste toujours à l'écoute de ses clients. Elle multiplie sa présence sur le terrain pour être au plus près des familles pour les épauler. Des offres pour toutes les générations existent afin de leur permettre de préparer leur avenir : de 0 à 21 ans : Epargne Ankizy, de 14 à 21 ans : Pack Evolution et Pack Mpianatra : de 18 à 25 ans. Une banque universelle, en somme.