Mali: 9 Milliards pour résorber le chômage des jeunes

Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a détaillé sa feuille de route en matière de promotion et de création d'emploi pour la période de juin 2017 à juin 2018. Le plan d'action de ce document a été bâti autour des douze recommandations issues des ateliers des 8 et 22 mai 2017. Il comporte quatre objectifs spécifiques et 119 activités.

Selon les responsables du ministère en charge de l'emploi, pour chacune des activités, il a été énoncé l'indicateur et la source de vérification, la période de réalisation, la structure responsable, les structures impliquées et le coût. La feuille de route tient compte des besoins spécifiques du marché de l'emploi dans notre pays.

En outre, il faut noter qu'elle intègre le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD 2016-2018). Le plan d'action nécessitera une mobilisation financière de 9 milliards FCFA, dont 8 milliards disponibles et 578 millions de FCFA à rechercher.

Selon le ministre de l'Emploi, cette feuille de route prend en compte des dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation. En effet, la mise en œuvre de la feuille de route permettra d'éviter à de nombreux jeunes du nord de se faire recruter par les groupes extrémistes.

Les objectifs sont entre autres l'amélioration de la gouvernance du marché de l'emploi, le renforcement des actions de promotion et de création d'emplois, l'orientation de la Politique nationale de l'emploi en direction des groupes vulnérables comme les jeunes, femmes et migrants, etc.