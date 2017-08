Afrique du Sud: Parc national Kruger d'Afrique du Sud - L'Israël de l'Afrique

Vous avez encore quelques jours de vacances, il ne vous reste qu'à faire un tour au Parc national Kruger. Une vingtaine de camps pour votre hébergement, des camps privés et lodges sont aussi disponibles sur place. C'est un endroit en Afrique où vous pourriez vivre de fortes sensations avec des lions, des hippopotames, des calaos et pleines d'autres espèces animales.

Le Parc national Kruger reçoit des millions de touristes par an. Son surnom "Israël" est-il source de bénédiction ? En tout cas, c'est aujourd'hui la plus grande réserve animalière de l'Afrique du Sud et peut être même en Afrique. La population animale, les espèces en voix d'extinctions s'y multiplient si bien qu'en 2004, le parc a du pratiquer la contraception sur certaines mammifères.

En 2003, le parc a failli changer de nom pour devenir Parc national Nelson Mandela. Mais l'idée a été vite abandonnée, car n'ayant pas reçu le plus grand nombre d'approbation. Cet espace comparé à "Israël" par sa taille est un havre de paix pour plusieurs espèces d'animaux. On y dénombre au moins 517 espèces d'oiseaux. Selon wikipedia, 253 de ces espèces sont endémiques au parc.

